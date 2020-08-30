Фэн-шуй на сентябрь 20202: благоприятные и неблагоприятные даты

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1 сентября, вторник
Жизненные силы приближаются к максимуму: надо использовать все свои возможности и таланты для достижения поставленных целей. Идеальный момент для начала новых дел.
Первая половина дня должна быть менее насыщена событиями и делами.
Часы удачи: с 14.00 до 17.00.
2 сентября, среда
День представляет все наши качества в гипертрофированном виде. И добро, и зло предстанут будто бы под увеличительным стеклом. Ложь и лукавство будут заметны сразу, так что не пытайтесь обвести кого-то вокруг пальца. Постарайтесь делать только добрые дела.
Часы удачи: с 12.00 до 15.00.
3 сентября, четверг
Сбавьте обороты. Необходим отдых и передышка во всех важных делах. Если этого не сделать, дальнейшего развития может не быть – просто не хватит сил. Самое время проанализировать сделанное и кое-что подкорректировать.
Часы удачи: с 10.00 до 15.00.
4 сентября, пятница
Также день отдыха, но уже с другим оттенком. Сегодня стоит радоваться, проводить время с друзьями, пить вино, но без перегибов.
Хороший момент для романтических знакомств и свиданий. Возможно, именно сейчас удастся встретить свою вторую половинку.
Часы удачи: с 13.00 до 17.00.
5 сентября, суббота
Пассивный день. В бизнесе ничего важного и стоящего сделать не удастся. Зато можно все силы бросить на семью. Еда, приготовленная коллективно, общее застолье и душевные разговоры помогут стать несколько ближе и поговорить по душам.
Часы удачи: с 10.00 до 15.00.
6 сентября, воскресенье
Этот день будто бы заряжен на большие дела. Однако прежде, чем к чему-то приступить, что-то решить, следует как следует подумать. Ведь вам предстоит запустить огромный маховик. И, скорее всего, обратного хода уже не будет.
Легко будет поддаться различным соблазнам. Берегитесь их.
Часы удачи: с 8.00 до 13.00.
7 сентября, понедельник
Вот вроде бы очень удачный день, но далеко не для всех дел. Он про спонтанность, про повседневность. Из разряда «увидел, сделал». Фундаментальные, основательные и многолетние проекты пока стоит отложить.
Благоприятно делать покупки для себя и своей семьи.
Часы удачи: с 8.00 до 12.00.
8 сентября, вторник
Избегайте сейчас всевозможных дел с деньгами – как никогда вероятны финансовые потери и обман. А вот для строительства и ремонтных работ отличное время. Но помните, рассчитывать сейчас придется исключительно на свои силы. Впрочем, это идеальный день для смелого рывка!
Часы удачи: с 9.00 до 16.00.
9 сентября, среда
Лучший день для уединения. А все потому, что сегодня не будут клеиться отношения с противоположным полом. Работать в команде тоже не получится.
День даст четкий ответ, на верном ли вы пути. Если дорога не ваша, все станет буквально сыпаться из рук.
Часы удачи: с 10.00 до 14.00.
10 сентября, четверг
Постарайтесь избегать важных дел. Их черед настанет завтра. А пока надо «переломить» ход событий и постараться настроить себя на позитив. Что там у вас для этих целей обычно? Смело используйте весь арсенал.
Часы удачи: с 18.00 до 21.00.
11 сентября, пятница
Ура! Весьма удачный день. Начинаем важные, судьбоносные дела, рассчитанные на долгое время.
Также хорошо решать и вопросы личного характера. Отправляйтесь на любовные свидания. Кроме того, сейчас можно назначать помолвки и дату свадьбы.
Часы удачи: с 8.00 до 18.00.
12 сентября, суббота
Используйте день для укрепления своей семьи. Сегодня все события должны быть посвящены ей.
Не обязательно планировать нечто грандиозное, вполне подойдут фотосессии в парке, поход в кафе или совместное приготовление ужина.
Часы удачи: с 11.00 до 15.00.
13 сентября, воскресенье
Увы, день совсем не подходит для деловой активности! Все дела в лучшем случае не принесут результатов, в худшем, разочаруют.
Отложите принятие решений и постарайтесь не делать сейчас особых покупок.
Часы удачи: с 12.00 до 14.00.
14 сентября, понедельник
Суетливый день, большая часть энергии «уйдет в свисток». Тренируем терпение и терпимость. Вокруг будут кипеть эмоции. Постарайтесь не участвовать в ссорах. Они, без сомнения, будут громкими и с последствиями.
Часы удачи: с 10.00 до 12.00.
15 сентября, вторник
Как никогда в душе необходима гармония. Достигайте ее всеми известными вам способами. Постарайтесь создать себе хорошее настроение, тогда все дела будут спориться!
Хороший момент для того, чтобы встретиться с теми, кто нуждается в поддержке и помощи.
Часы удачи: с 8.00 до 12.00.
16 сентября, среда
День внезапных, но приятных встреч, сообщений, презентов.
В этот день могут происходить загадочные и даже мистические события, объяснения которым найти очень трудно. Но, без сомнения, это будут знаки свыше.
Часы удачи: с 14.00 до 17.00.
17 сентября, четверг
Один из самых неблагополучных дней. Необходимо повышенное внимание во всех сферах нашей деятельности. Берегите себя и близких, следите за питанием и не перегружайте себя ни в работе, ни в спортивном зале.
Часы удачи: с 8.00 до 9.00.
18 сентября, пятница
Операциям с деньгами – зелёный свет. Идеальный момент, чтобы открыть счет или начать свою историю с ценными бумагами.
Всю поступающую информацию нужно воспринимать всерьез, даже если поначалу она показалась малозначительной.
Часы удачи: с 12.00 до 17.00.
19 сентября, суббота
Суббота должна пройти под знаком ударного и упорного труда. От того, как вы сейчас поработаете будет зависеть благосостояние ближайших дней.
Постарайтесь в этот день обойтись без споров и выяснений отношений.
Крайне неподходящий день для того, чтобы обращаться к кому-либо с просьбами.
Часы удачи: с 14.00 до 18.00.
20 сентября, воскресенье
Мощный старт обещан делам, связанным с обучением. Приступайте к освоению нового, успех гарантирован.
В тоже время следует быть крайне осторожным в высказываниях и эмоциях.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
21 сентября, понедельник
Вселенная сегодня станет делать «намеки», посылать знаки. И это будет хоть и не простой ребус, но вполне решаемый. Заодно появится возможность задуматься, умерить свой вечный бег и разобраться в своих мыслях и переживаниях.
Часы удачи: с 15.00 до 20.00.
22 сентября, вторник
Счастливый, добрый день, приумножающий радость и богатство. Посему, надо выбирать те занятия, которые на это ориентированы.
Благоволит фэн-шуй к любовным встречам и дружеским вечеринкам.
Часы удачи: с 8.00 до 17.00.
23 сентября, среда
Зеркало – символ дня. То, что мы сегодня получаем от окружающих, есть наше прямое отражение и отражение нашего поведения. Вокруг хамят и нервничают? Значит, вы вели себя точно также, но не придали этому значение. Если же вокруг все благостно и миролюбиво – это тоже заслуженно!
Часы удачи: с 10.00 до 16.00.
24 сентября, четверг
Переломный день. Сейчас стоит заняться работой над собой. Постараться искоренить вредные привычки и, наоборот, завести полезные пристрастия.
Общайтесь с мудрыми опытными людьми и, самое главное, прислушивайтесь к их советам.
Часы удачи: с 16.00 до 19.00
25 сентября, пятница
Еще один непростой день. Станут проявляться не самые лучшие качества людей. Тут до обид и масштабных ссор – один шаг. Необходимо набраться терпения.
А еще обязательно стоит провести уборку своего жилья.
Часы удачи: с 12.00 до 15.00.
26 сентября, суббота
Просветление, озарение, получение неожиданной информации. Постарайтесь использовать все это по делу. Самое время принимать важные решения, особенно, если они связаны с кадровыми вопросами.
Интуиция сегодня не подведет.
Часы удачи: с 14.00 до 19.00.
27 сентября, воскресенье
В человеке пробуждаются скрытые силы и резервы. Благоприятный день для начала больших дел, которые, возможно, объединят немало людей в благой цели.
Недопустимы упаднические настроения и мысли, они способны уничтожить любое начинание на корню!
Часы удачи: с 11.00 до 17.00.
28 сентября, понедельник
Помните, чем больше отдашь, тем больше к тебе вернется. Сейчас как раз такой день, когда надо делиться не только добрыми чувствами, но и материальными благами. Делайте это без сожаления.
Постарайтесь помочь близким, нуждающимся. Обязательно проведите время со старшими членами семьи.
Часы удачи: с 15.00 до 20.00.
29 сентября, вторник
День упорной работы, сосредоточенности. Обязательно доводите все начатое до конца. Иначе, все проблемы и незавершенные задачи будут возвращаться вновь, изматывая и высасывая все силы.
Кстати, сейчас подходящий день, чтобы разорвать тяготящие связи.
Часы удачи: с 8.00 до 12.00.
30 сентября, среда
Энергия на пике. Сейчас многое будет по плечу. Удастся решить самые сложные задачи и воплотить самые невероятные проекты. Напротив, проводить время в пассивности и безделье – категорически противопоказано.
Часы удачи: с 10.00 до 17.00.