Фэн-шуй на сентябрь 20202: благоприятные и неблагоприятные даты

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1 сентября, вторник

Жизненные силы приближаются к максимуму: надо использовать все свои возможности и таланты для достижения поставленных целей. Идеальный момент для начала новых дел.

Первая половина дня должна быть менее насыщена событиями и делами.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

2 сентября, среда

День представляет все наши качества в гипертрофированном виде. И добро, и зло предстанут будто бы под увеличительным стеклом. Ложь и лукавство будут заметны сразу, так что не пытайтесь обвести кого-то вокруг пальца. Постарайтесь делать только добрые дела.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

3 сентября, четверг

Сбавьте обороты. Необходим отдых и передышка во всех важных делах. Если этого не сделать, дальнейшего развития может не быть – просто не хватит сил. Самое время проанализировать сделанное и кое-что подкорректировать.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

4 сентября, пятница

Также день отдыха, но уже с другим оттенком. Сегодня стоит радоваться, проводить время с друзьями, пить вино, но без перегибов.

Хороший момент для романтических знакомств и свиданий. Возможно, именно сейчас удастся встретить свою вторую половинку.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

5 сентября, суббота

Пассивный день. В бизнесе ничего важного и стоящего сделать не удастся. Зато можно все силы бросить на семью. Еда, приготовленная коллективно, общее застолье и душевные разговоры помогут стать несколько ближе и поговорить по душам.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

6 сентября, воскресенье

Этот день будто бы заряжен на большие дела. Однако прежде, чем к чему-то приступить, что-то решить, следует как следует подумать. Ведь вам предстоит запустить огромный маховик. И, скорее всего, обратного хода уже не будет.

Легко будет поддаться различным соблазнам. Берегитесь их.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

7 сентября, понедельник

Вот вроде бы очень удачный день, но далеко не для всех дел. Он про спонтанность, про повседневность. Из разряда «увидел, сделал». Фундаментальные, основательные и многолетние проекты пока стоит отложить.

Благоприятно делать покупки для себя и своей семьи.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

8 сентября, вторник

Избегайте сейчас всевозможных дел с деньгами – как никогда вероятны финансовые потери и обман. А вот для строительства и ремонтных работ отличное время. Но помните, рассчитывать сейчас придется исключительно на свои силы. Впрочем, это идеальный день для смелого рывка!

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

9 сентября, среда

Лучший день для уединения. А все потому, что сегодня не будут клеиться отношения с противоположным полом. Работать в команде тоже не получится.

День даст четкий ответ, на верном ли вы пути. Если дорога не ваша, все станет буквально сыпаться из рук.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

10 сентября, четверг

Постарайтесь избегать важных дел. Их черед настанет завтра. А пока надо «переломить» ход событий и постараться настроить себя на позитив. Что там у вас для этих целей обычно? Смело используйте весь арсенал.

Часы удачи: с 18.00 до 21.00.

11 сентября, пятница

Ура! Весьма удачный день. Начинаем важные, судьбоносные дела, рассчитанные на долгое время.

Также хорошо решать и вопросы личного характера. Отправляйтесь на любовные свидания. Кроме того, сейчас можно назначать помолвки и дату свадьбы.

Часы удачи: с 8.00 до 18.00.

12 сентября, суббота

Используйте день для укрепления своей семьи. Сегодня все события должны быть посвящены ей.

Не обязательно планировать нечто грандиозное, вполне подойдут фотосессии в парке, поход в кафе или совместное приготовление ужина.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

13 сентября, воскресенье

Увы, день совсем не подходит для деловой активности! Все дела в лучшем случае не принесут результатов, в худшем, разочаруют.

Отложите принятие решений и постарайтесь не делать сейчас особых покупок.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

14 сентября, понедельник

Суетливый день, большая часть энергии «уйдет в свисток». Тренируем терпение и терпимость. Вокруг будут кипеть эмоции. Постарайтесь не участвовать в ссорах. Они, без сомнения, будут громкими и с последствиями.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

15 сентября, вторник

Как никогда в душе необходима гармония. Достигайте ее всеми известными вам способами. Постарайтесь создать себе хорошее настроение, тогда все дела будут спориться!

Хороший момент для того, чтобы встретиться с теми, кто нуждается в поддержке и помощи.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

16 сентября, среда

День внезапных, но приятных встреч, сообщений, презентов.

В этот день могут происходить загадочные и даже мистические события, объяснения которым найти очень трудно. Но, без сомнения, это будут знаки свыше.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

17 сентября, четверг

Один из самых неблагополучных дней. Необходимо повышенное внимание во всех сферах нашей деятельности. Берегите себя и близких, следите за питанием и не перегружайте себя ни в работе, ни в спортивном зале.

Часы удачи: с 8.00 до 9.00.

18 сентября, пятница

Операциям с деньгами – зелёный свет. Идеальный момент, чтобы открыть счет или начать свою историю с ценными бумагами.

Всю поступающую информацию нужно воспринимать всерьез, даже если поначалу она показалась малозначительной.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

19 сентября, суббота

Суббота должна пройти под знаком ударного и упорного труда. От того, как вы сейчас поработаете будет зависеть благосостояние ближайших дней.

Постарайтесь в этот день обойтись без споров и выяснений отношений.

Крайне неподходящий день для того, чтобы обращаться к кому-либо с просьбами.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

20 сентября, воскресенье

Мощный старт обещан делам, связанным с обучением. Приступайте к освоению нового, успех гарантирован.

В тоже время следует быть крайне осторожным в высказываниях и эмоциях.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

21 сентября, понедельник

Вселенная сегодня станет делать «намеки», посылать знаки. И это будет хоть и не простой ребус, но вполне решаемый. Заодно появится возможность задуматься, умерить свой вечный бег и разобраться в своих мыслях и переживаниях.

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

22 сентября, вторник

Счастливый, добрый день, приумножающий радость и богатство. Посему, надо выбирать те занятия, которые на это ориентированы.

Благоволит фэн-шуй к любовным встречам и дружеским вечеринкам.

Часы удачи: с 8.00 до 17.00.

23 сентября, среда

Зеркало – символ дня. То, что мы сегодня получаем от окружающих, есть наше прямое отражение и отражение нашего поведения. Вокруг хамят и нервничают? Значит, вы вели себя точно также, но не придали этому значение. Если же вокруг все благостно и миролюбиво – это тоже заслуженно!

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.

24 сентября, четверг

Переломный день. Сейчас стоит заняться работой над собой. Постараться искоренить вредные привычки и, наоборот, завести полезные пристрастия.

Общайтесь с мудрыми опытными людьми и, самое главное, прислушивайтесь к их советам.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00

25 сентября, пятница

Еще один непростой день. Станут проявляться не самые лучшие качества людей. Тут до обид и масштабных ссор – один шаг. Необходимо набраться терпения.

А еще обязательно стоит провести уборку своего жилья.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

26 сентября, суббота

Просветление, озарение, получение неожиданной информации. Постарайтесь использовать все это по делу. Самое время принимать важные решения, особенно, если они связаны с кадровыми вопросами.

Интуиция сегодня не подведет.

Часы удачи: с 14.00 до 19.00.

27 сентября, воскресенье

В человеке пробуждаются скрытые силы и резервы. Благоприятный день для начала больших дел, которые, возможно, объединят немало людей в благой цели.

Недопустимы упаднические настроения и мысли, они способны уничтожить любое начинание на корню!

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

28 сентября, понедельник

Помните, чем больше отдашь, тем больше к тебе вернется. Сейчас как раз такой день, когда надо делиться не только добрыми чувствами, но и материальными благами. Делайте это без сожаления.

Постарайтесь помочь близким, нуждающимся. Обязательно проведите время со старшими членами семьи.

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

29 сентября, вторник

День упорной работы, сосредоточенности. Обязательно доводите все начатое до конца. Иначе, все проблемы и незавершенные задачи будут возвращаться вновь, изматывая и высасывая все силы.

Кстати, сейчас подходящий день, чтобы разорвать тяготящие связи.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

30 сентября, среда

Энергия на пике. Сейчас многое будет по плечу. Удастся решить самые сложные задачи и воплотить самые невероятные проекты. Напротив, проводить время в пассивности и безделье – категорически противопоказано.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.