Детские книги и журналы, по которым легко и весело учиться

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Предлагаем познакомиться с детскими книгами и журналами, по которым легко и весело учиться:

Серия книг “Домики” (4-6 лет)

Серия книг «Домики» познакомит ребят с мировыми памятниками архитектуры. Яркие картинки, простой текст и захватывающая история ждут вас! Отличные книги для развития и образования, яркие, красочные иллюстрации, твердый переплет. В августе выходят первые две книги из серии: “Знаменитые домики Мира” и “Знаменитые домики России”.

Серия книг “Домики”

Серия книг “Домики”

Первая Азбука Disney (2-5 лет)

“Первая азбука Disney” уникальна тем, что это действительно первая азбука с героями мультфильмов Disney, изданная на русском языке. Персонажи мультфильмов Disney познакомят малышей с буквами в игровой форме. Книга в твердом переплете из плотной бумагой удобного формата подойдет для чтения детям с самого рождения. Крупный шрифт и яркие иллюстрации будут привлекательны и понятны для детей. На каждой странице - задания на запоминание букв, для игр с ребенком и развития мелкой моторики.

Первая Азбука Disney

Журнал “Царевны” (6-9 лет)

Ежемесячный журнал “Царевны” знакомит читателей с героями одноименного мультфильма: Соня, Василиса, Даша, Варя и Аленка. Внутри журнала ждут комиксы, наклейки, раскраски, головоломки и загадки, настольные игры, тесты и полезные советы, а также плакаты с героями мультфильма.

Журнал “Царевны”

Журнал “Ми-Ми-Мишки” (4-7 лет)

С «Ми-Ми-Мишками» некогда скучать! Журнал познакомит ребят с героями любимого мультсериала! В каждом номере ждёт увлекательная история, комикс с заданиями, интересная большая игра, в которую здорово играть с друзьями и родителями.

Отправиться в кругосветное путешествие, побывать на необитаемом острове и даже совершить полет в космос - и все это с любимыми героями! Медвежата Кеша и Тучка помогут выучить алфавит и цифры, вместе с ними вы решите интересные задачи, головоломки, отгадаете загадки и поиграете в игру «Мемори». А также в каждом номере ждет сюрприз - яркие и запоминающиеся наклейки, которые точно понравятся ребёнку!

Журнал “Ми-Ми-Мишки”

Журнал “Фиксики. Новенькие” (5-9 лет)

А кто такие «Фиксики»? Это увлекательный и познавательный журнал для всех любителей мультсериала! В каждом номере - ответы на самые разные вопросы: как рождаются звезды, что такое танец, как легко выучить таблицу умножения, как правильно смотреть в телескоп, какие изобретения будут в будущем и др. А также увлекательная настольная игра для дружной компании, идеи игр для улицы и дома, инструкции к красивым и необычным поделкам. А еще — головоломки, задачи, забавные тесты на эрудицию — все, что познакомит с новыми фактами про окружающий нас мир! Ну, и конечно же, много нового о мире фиксиков! Тыдыщ!