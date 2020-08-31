Досрочное погашение кредита: как вернуть страховые деньги

Теперь банки и страховые обязаны будут при досрочном погашении кредита вернуть неиспользованную часть страховых денег Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 сентября начинают действовать новые правила, касающиеся кредитных договоров, заключенных именно с этой даты. При досрочном погашении кредита заемщик теперь получит право потребовать, чтобы ему вернули ему часть неиспользованной страховки или страховок.

Суть вопроса такова. Выдавая кредит, банки обычно предлагают заемщику застраховаться от всего, чего только можно: смерти, потери трудоспособности, работы и т. п. Отказаться можно - но тогда ставка по кредиту будет выше. А при наличии страховки ставка ниже, потому что в случае проблем у заемщика деньги банку выплатит страховая.

Вроде бы так должно быть спокойнее и самому заемщику. Но есть один нюанс. Многие идут на досрочное погашение кредита. А страховка обычно оформляется единовременно, на весь период выплаты долга (исключение — ипотечные кредиты, там бывает другая схема). Получается, что при досрочном погашении кредита часть страховых денег как бы пропадает.

До сих пор в большинстве таких случаев страховые отказывались вернуть деньги слишком оперативному заемщику.

Теперь банки и страховые обязаны будут при досрочном погашении кредита вернуть неиспользованную часть страховых денег — пропорционально тому периоду денег, который оставался до изначального срока полного погашения кредита. И сделать это должны будут в течение семи рабочих дней.

Правда, как всегда, есть детали. Чтобы получить возврат, нужно будет написать заявление — автоматом вам деньги не вернут. При этом важно, чтобы ваш страховой полис был привязан к конкретному кредиту. То есть из договора должно быть понятно, что страховка в случае чего выплачивалась бы банку, а не вам лично.

Подробная инструкция, как вернуть страховые деньги при досрочном погашении кредита, здесь.

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