Определены «Экспортеры года» в Южном федеральном округе

По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, АО «Российский экспортный центр» и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

«Южный федеральный округ становится одним из главных драйверов национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Растет число экспортно-ориентированных компаний, в том числе за счет малых и средних производственных предприятий. Повышается конкурентоспособность обрабатывающих отраслей – от традиционного сильного на юге сельхозмашиностроения до электротехники, станкостроения и металлургии высоких переделов. Краснодарский край и Ростовская область входят в число регионов-лидеров РФ по объемам экспорта. Волгоградская область наращивает поставки за рубеж промышленной продукции даже в текущем году, крайне сложном для бизнеса из-за пандемии. В целом мы видим активную конкуренцию в рамках премии «Экспортер года» в каждом федеральном округе, что говорит о возрастающей роли внешнеэкономической деятельности в жизни российского бизнеса», – подчеркнул заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

«Мы начали подготовку премии «Экспортер года 2020» в период, когда были закрыты практически все границы и обвал мировой экономики, спровоцированный пандемией, казался страшнее самого вируса. Однако в это непростое время нам удалось оказать системную поддержку бизнеса и сохранить положительную динамику развития экспорта. И сегодня мы можем увидеть результаты нашей совместной работы. Хочу сказать спасибо представителям тех компаний, которые нашли в себе силы и энергию, таланты и амбиции выйти на мировой рынок, продвигать себя, свои идеи, продвигать нашу страну», - подчеркнула генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Ростовская область стала одним из лидером округа по экспортным результатам. Регион входит в десятку лидеров по объемам экспорта (7-е место) и объемам несырьевого неэнергетического экспорта (5-е место). Предприятия области осуществляли экспортные поставки в 140 стран, среди которых наибольшее значение играют страны АТР и Европы, а главными контрагентами остаются Китай, Нидерланды, Германия, Турция, Белоруссия, Республика Корея, Италия, Казахстан.

«Перед правительством региона стоит амбициозная задача – добиться к 2024 году увеличения экспорта несырьевой категории товаров до 8 млрд долларов и прироста компаний-экспортеров из числа малого и среднего бизнеса в два раза по сравнению с 2018 годом. Для этого нами в регионе сформирована эффективная инфраструктура поддержки экспортных компаний. Как результат, Ростовская область на протяжении последних пяти лет входит в топ-10 регионов по объему экспорта товаров. Для Правительства Ростовской области приоритетной задачей является создание благоприятных условий при ведении экспортной деятельности», – отметил Губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Краснодарский край также вышел в топ-лидеров по экспортным результатам, ежегодно наращивая число экспортёров МСП, в среднем порядка 30% ежегодно за последние 5 лет. Динамика общего совокупного экспорта Краснодарского края также показывает ежегодный рост в среднем порядка +20%. Таким образом Кубань поднялась с 2015 года с 17го до 7го места в рейтинге регионов РФ по объёму несырьевого экспорта.

«Краснодарский край ежегодно наращивает экспорт сельхозпродукции. Нам важно поставлять на внешние рынки готовые продукты питания и переработки. У Кубани есть для этого все возможности. Наша продукция сегодня отвечает европейскому стандарту, многие товары уже пользуются спросом в зарубежных странах. Но линейка должна расширяться. Поэтому мы постоянно совершенствуем меры поддержки экспортеров, помогаем продвигать продукцию. Для этого детально изучаются новые рынки, потребности потенциальных партнеров. Эта точечная работа проводится в ручном режиме», - поздравил кубанских экспортёров Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Победители окружного этапа были определены в 11 номинациях.

Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес»

Победитель: АО «Астон» (Ростовская область)

Компания занимается производством продуктов питания и пищевых ингредиентов, экспортируя растительные масла и зерно. Основные направления экспортных поставок включают Турцию, Тунис, Египет, Индию, Китай, Грецию, Испанию, Грузию и Вьетнам.

Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель: ООО «Кубанская Продуктовая Компания» (Краснодарский край)

Компания производит продукты питания с использованием натурального, отборного сырья, выращенного в экологически чистых и благоприятных районах. Основные виды деятельности группы: переработка масличных культур, бутилированного масла, кондитерской продукции, а также дистрибуция томатной пасты, кетчупов соусов и майонеза, и другой продукции. На сегодняшний день география экспорта включает в себя более 35 стран мира.

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес»

Победитель: АО «Волжский трубный завод» (Волгоградская область)

Компания занимается производством сварных труб большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов. На сегодняшний день география экспорта включает в себя 36 стран мира.

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель: ООО «ТД «БДТ-АГРО» (Краснодарский край) и ООО «Энсет» (Ростовская область) – два победителя в одной номинации определены Решением Председателя единой окружной конкурсной Комиссии Вероники Никишиной.

Так, Группа компаний «БДТ-АГРО» производит широкую номенклатуру почвообрабатывающей техники, включающую более 350 моделей.

А второй победитель – ООО «ЭРНЕСТ» - производит и экспортирует оборудование для ремонта и изготовления карданных валов — прессового, сварочного, балансировочного.

Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель: ООО «ИНГЕНИУМ» (Ростовская область)

Компания занимается организацией внутренних инженерных систем, конструированием и производством холодильного оборудования; поставкой и монтажом систем холодоснабжения и кондиционирования; сервисным обслуживанием и мониторингом объектов инженерной инфраструктуры.

Номинация «Экспортер года в сфере услуг» в категории «крупный бизнес»

Победитель: ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Волгоградская область)

Волгоградский государственный медицинский университет, внесен в перечень медицинских вузов мира ВОЗ. В составе университета имеются 7 факультетов, медицинский колледж и филиал Пятигорского медико-фармацевтического института. Обучение иностранных студентов в вузе осуществляется с 1962 года. За этот период подготовлено более 4000 врачей для зарубежных стран. По количеству иностранных обучающихся университет занимает 16-е место среди всех вузов России и 2-е место среди медицинских вузов России.

Номинация «Экспортер года в сфере услуг» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель: ООО «Европак-Юг» (Краснодарский край)

Логистическая компания, предлагающая инновационные технологии упаковки и перевозки наливных и насыпных грузов с использованием собственной, запатентованной технологии "Флекситанк-Европак" - для наливных грузов, а также "Вкладыш -Европак" - для насыпных грузов.

Номинация «Трейдер года» в категории «крупный бизнес»

Победитель: ООО «ОЛИМП-ТАГАНРОГ» (Ростовская область)

Компания занимается оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Для дальнейшей перепродажи закупаются такие виды продукции как горох, кукуруза, пшеница 3, 4, 5 класса, ячмень, подсолнечник, отруби и др.

Номинация «Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель: ООО «Агро-Маркет» (Ростовская область)

Компания занимается экспортной оптовой торговлей сельхозпродукцией. Упор в своей работе делает на продажу масличных культур. Параллельно компания отгружает и зерновые культуры, а также продукты их переработки.

Номинация «Новая география»

Победитель: ООО «Кубань-Вино» (Краснодарский край)

Компания занимается производством и реализацией тихих и игристых вин из собственного виноматериала.

Номинация «Прорыв года»

Победитель: ООО «Энсет» (Ростовская область)

Компания занимается производством и экспортом оборудование для ремонта и изготовления карданных валов — прессового, сварочного, балансировочного.

Лучших производителей, поставляющих свою продукцию за рубеж, наградят премией «Экспортёр года» в прямом эфире телевизионной программы одноименной программы на телеканале ГТРК «ДОН-ТР».

Победители региональных конкурсов примут участие во втором – федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России». Победители «Экспортера года» получат различные бонусы от РЭЦ и Генерального партнера премии ПАО «Сбербанк». Среди них: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках; бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта; регистрация на зарубежном маркет-плейсе; обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.

«Сбербанк - ключевой финансовый игрок экспортного рынка и лидер среди банковского сектора во внешнеэкономической деятельности. Мы обладаем уникальной экспертизой объёма рынка и опытом хэджирования рисков. В том числе на основе этих компетенций Сбербанк уже несколько лет создает экосистему, в центре которой – бизнес и его задачи. Большое внимание на Юге и Северном Кавказе мы уделяем развитию и реализации экспортного потенциала как предприятий малого и среднего бизнеса, так и крупных игроков рынка. Совместно с региональными властями, институтами развития и Российским экспортным центром реализуем проекты по обучению и сопровождению бизнеса в решении возникающих при входе на экспортный рынок задач. В 2019 году запущен Экспортный акселератор, участниками которого на данный момент по России стали более 750 компаний. Уверен, конкурс «Экспортер года» станет важным этапом развития экспортного рынка Юга России и Северного Кавказа и поможет расширению внешнеэкономической активности бизнеса. Желаю всем участникам удачи и новых бизнес-высот!», - поздравил экспортёров Председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Евгений Титов.