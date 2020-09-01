«Пятёрочка» научит, как не заблудиться в большом городе и начать учиться на «пятёрки»

Совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» для детей разрабатываются специальные видеоуроки по безопасности, а также подготовлена разнообразная полезная информация для родителей и учеников.

Новая акция сочетает в себе как функциональную ценность, предоставляя лёгкое решение для сборов детей в школу, так и эмоциональную направляющую, помогая родителям вдохновить своих детей на новые учебные подвиги. Креативная же идея кампании звучит очень просто: «Пятёрочка» может помочь родителям облегчить подготовку к школе и одновременно поддержать своих детей.

До понедельника, 7 сентября на выделенный ассортимент (печенье Oreo, бисквит «Медвежонок Барни», соки Global Village и Фрутоняня, шоколад и другие товары) в «Пятёрочках» будут действовать специальные цены. Для удобства покупателей в магазинах сети все эти товары представлены на специально оформленной стойке.

Кроме того, в рамках акции на популярном ресурсе для родителей letidor.ru создана отдельная рубрика «Учимся на пятёрочку». Здесь «Пятёрочка» совместно с редакцией будет публиковать серию специальных проектов с рекомендациями экспертов по подготовке к новому учебному году, адаптации в школе, развитию социальных навыков для первоклассников. Найдется место и забавным тестам, и чек-листам. Конечно, полезный контент будет представлен в лёгкой форме, который интересно и весело изучать и детишкам, и их родителям.

С началом учебного года миллионы детей начинают ходить в школу. Некоторым приходится добираться до учебного заведения одним, без сопровождения взрослых. Поэтому, важной частью кампании является серия видеоуроков по правилам поведения в городе «Островок безопасности», которые подготовлены «Пятёрочкой» и поисково-спасательным отрядом Лиза Алерт. Здесь вы найдете простые советы: как не заблудиться в большом городе; что делать, если ребёнок, например, случайно проехал свою остановку на общественном транспорте и оказался в незнакомом месте; или как вести себя с незнакомыми взрослыми… Они призваны помочь чувствовать себя спокойнее и увереннее в таких непростых ситуациях. Каждый из уроков рассказывается мальчиком Алёшей - он обращается к своим сверстникам, таким же детям. Его родители – волонтёры, которые помогают искать потерявшихся людей.

ВАЖНО!

Акция поддерживается наружной рекламой и 10-секундными роликами на ТВ, в центре сюжетов которых – ребёнок-супергерой.