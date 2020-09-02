Конкурс «Малая Родина» собрал более 1000 краеведческих работ из 78 регионов страны

31 августа завершился прием заявок на общероссийский конкурс краеведческих материалов «Малая Родина» для музейных сотрудников и волонтеров, который проводится издательским домом «Комсомольская правда» и порталом районных и сельских газет «МояОкруга» совместно с Министерством культуры РФ и Ассоциацией волонтерских центров. Организаторы поставили целью собрать на одном сайте интересные сведения о локальных достопримечательностях малых городов и сел страны, а также рассказы о людях, которых называют Хранителями Родины – тех, что бережно хранят историю родного края в музеях, библиотеках, школах, и, конечно же, в семьях.

За полтора месяца авторы из подавляющего большинства регионов России подали на конкурс 1280 заявок. Все конкурсные работы размещены на сайте ХранителиРодины.рф. Самыми активными оказались участники из Московской области (95 заявок), Кемеровской области (68 заявок), Краснодарского края (48 заявок), Свердловской области (47 заявок), и Забайкальского края (45 заявок). В конкурсе приняли участие сотрудники музеев (528 заявок) и волонтеры культуры (328 заявок) и краеведы (424 заявки).

Следующий этап конкурса: до 7 сентября включительно будут определены 50 конкурсных материалов-финалистов, которые наберут наибольшее количество баллов по итогам оценки жюри.

В состав жюри входят заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, издатель радио «Комсомольская правда», первый заместитель генерального директора «Комсомольской правды» Роман Карманов, руководитель Дирекции общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров Дарья Жукова, руководитель проекта ХранителиРодины.рф Оксана Долгова, секретарь Союза журналиста Юлия Загитова.

До 14 сентября включительно будут определены 3 победителя конкурса, набравшие максимальное количество баллов после завершения второго этапа, на котором финалисты конкурса будут оцениваться по дополнительным критериям. Победители получат дипломы и ценные призы – поездку в Москву или Санкт-Петербург с возможностью посетить культурные места и любимые музеи.