Юлия Барановская провела премию с Артемом Аршавиным

Юлия Барановская в компании сына Артема и дочери Яны. Фото: пресс-служба «Жара»

В Москве прошла первая музыкальная премия «Жара Kids Awards». Вела мероприятие Юлия Барановская. У нее было сразу несколько соведущих, среди них даже Артем Аршавин.

На первую в новом учебном году детскую премию некоторые звезды пришли с наследниками, а другие оставили детей дома — учить уроки. Именитые артисты в этот вечер пели с молодежью. А мы рассмотрели их модные наряды.

Певица Зара в модном платье поверх брюк. Фото: пресс-служба «Жара»

У певицы Славы дочь Саша перешла на 4-й курс РУДН. Александра теперь певица, а учится на филфаке, направление — лингвистика. Мать с дочкой не только спели вместе, но и нарядились в одном стиле женщин-вамп, подчеркнув образ не только макияжем, но и деталями гардероба — чулки, шорты, топ, огромные серьги, облегающий силуэт.

Зара, как всегда, в тренде: платье-накидка поверх джинс и широкий кожаный пояс — так гуляют осенью модницы не только на музыкальных премиях, но и на работу ходят. Важная деталь этого модного комплекта — шпильки, без них лучше не пытаться комбинировать и экспериментировать.

Эмин с сыном Али. Фото: пресс-служба «Жара»

Заметили какой воротник у пиджака Дениса Клявера? Вот с такой же модной «стойкой» пиджак у старшего сына Юлии Барановской — 14-летний Артем Аршавин и учится хорошо, и в «Непоседах» выступает и даже на сцену Большого театра уже выходил. На Артема мама всегда может положится — мальчик подрос и возмужал за лето. Дочь телеведущей 12-летняя Яна Аршавина также выросла и вытянулась за лето — маме уже до плеча достает. Второклашка Арсений остался дома — школа началась! «Обожаю детей — неиссякаемые источники энергии и наши учителя по жизни», — говорит многодетная мама. А Юля обожает модные наряды — в этот раз она нарядилась в пышное «платье-зефир» актуального кораллового оттенка.

Денис Клявер — папа первоклашки. Фото: пресс-служба «Жара»

Дава пришел без невесты Ольги Бузовой — у нее был пресс-день, ведущая «Дома-2» и участница «Ледникового периода» успела дать три десятка интервью. Дава выбрал традиционно стиль спорт-шик: Дава выступил с Артуром Райнис. Эмин исполнил с сыном Али его дебютную рэповую композицю «Еду на капоте» — гости премии не получили награды. А вот все дети-участники премии награды получили, так решили организаторы, потому что премия «Жара Kids Awards» проводится первый раз.

Дава пришел без невесты Ольги Бузовой. Фото: пресс-служба «Жара»

На телеканал «Жара» приходит много аудио и видео-сообщений молодых исполнителей — их отбирают и приглашают для участия в премии. Это один из способов попасть в число участников.

Посмотреть телеверсию премии можно на телеканале «Жара» 12 сентября в 19 часов.