Календарь матчей чемпионата России по футболу в РПЛ на 7-10 тур: оглашено, когда будут сыграны матчи в сентябре

Матч ЦСКА - Спартак будет сыгран 13 сентября. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 3 сентября, Премьер-Лига России официально огласила расписание матчей чемпионата России по футболу сезона 2020/2021 годов. Очерчены даты поединков на ближайший месяц вплоть до следующего перерыва на поединки национальных сборных - с 7 по 10 туры сезона.

Главные моменты этой части календаря чемпионата России. Матч ЦСКА - Спартак пройдет 13 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Спустя сутки - поединок "Ростова" и "Локомотива", который начнется в 20:30. Матч ЦСКА - Локомотив намечен на 27 сентября и начнется в 19:00. Ну а перед перерывом в сезоне 3 октября московский "Спартак" примет на своем поле питерский "Зенит".

После этого в чемпионате наступит следующий перерыв - он продлится с 5 по 14 октября. Точное расписание остальных матчей сезона будет оглашено позднее - при наступлении следующего перерыва в чемпионате.

СПРАВКА "КП"

7-й тур

12 сентября (суббота)

13:45 «Тамбов» – «Уфа»

16:30 «Урал» – «Химки»

19:00 «Ахмат» – «Сочи»

13 сентября (воскресенье)

16:30 «Динамо» – «Рубин»

19:00 ЦСКА – «Спартак»

19:00 «Ротор» – «Краснодар»

14 сентября (понедельник)

18:30 «Зенит» – «Арсенал»

20:30 «Ростов» – «Локомотив»

8-й тур

18 сентября (пятница)

20:00 «Краснодар» – «Химки»

19 сентября (суббота)

16:30 «Урал» – «Зенит»

19:00 «Ростов» – «Ротор»

20 сентября (воскресенье)

14:00 «Уфа» – ЦСКА

14:00 «Арсенал» – «Сочи»

16:30 «Рубин» – «Спартак»

19:00 «Локомотив» – «Тамбов»

21 сентября (понедельник)

19:00 «Динамо» – «Ахмат»

9-й тур

26 сентября (суббота)

14:00 «Тамбов» – «Спартак»

16:30 «Зенит» – «Уфа»

20:00 «Сочи» – «Краснодар»

27 сентября (воскресенье)

14:00 «Арсенал» – «Ростов»

16:30 «Ахмат» – «Урал»

19:00 «Ротор» – «Рубин»

19:00 ЦСКА – «Локомотив»

28 сентября (понедельник)

19:00 «Химки» – «Динамо»

10-й тур

3 октября (суббота)

14:00 «Уфа» – «Ротор»

16:30 «Урал» – ЦСКА

16:30 «Тамбов» – «Арсенал»

19:00 «Спартак» – «Зенит»

4 октября (воскресенье)

14:00 «Локомотив» – «Химки»

16:30 «Рубин» – «Ахмат»

16:30 «Сочи» – «Ростов»

20:00 «Динамо» – «Краснодар»