«Отдыхающих в ковидном госпитале нет»: Вероника Скворцова о ситуации с коронавирусом в Крыму и безопасности на «Тавриде»

Вероника Игоревна рассказала журналистам, что на фестивале работают медработники, готовые оказать разнопрофильную помощь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму проходит фестиваль «Таврида-Арт» — на площадке собрались участники из 85 регионов страны, артисты, журналисты. Из-за пандемии в этом году все иначе — масочный режим, дезинфекторы и тестирование на коронавирус, концертных площадок много, чтобы распределить и не собирать зрителей в одном месте. Несколько носителей вируса выявили заблаговременно и не пропустили на территорию «Тавриды»: отправили в ковидный госпиталь, а тех, кто с ними контактировал — в обсервацию.

Побывала на фестивале руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Вероника Игоревна рассказала журналистам, что на фестивале работают медработники, готовые оказать разнопрофильную помощь.

Ответила Вероника Скворцова и на вопрос «Комсомольской правды».

- Вероника Игоревна, курортный сезон в Крыму завершается. Судя по цифрам поток отпускников не спровоцировал рост заболеваемости коронавирусом. Солнце всему виной?

- Здесь закрытая территория на Тавриде», сюда все приезжают со справками, подтверждающими отсутствие коронавиррусав. Более того, при необходимости тесты здесь повторяются до допуска на территорию и очень быстро выявляются те, у кого есть какие-то признаки. Сам режим продуман таким образом, чтобы не допустить рапространения коронавирусной инфекции.

- А как ситуация в целом в Крыму?

- Ситуация сейчас лучше чем была.

- Получается, что отпускники не усугубили статистику по коронавирусу?

- Можно сказать, что нет. Вчера проводили с ковидным ялтинским госпиталем анализ пациентов, которые поступили с коронавирусной инфекцией. Это не гости, не отдыхающие. Местные.

Конечно, если бы не коронавирус на «Тавриде» было бы больше народу. Но есть и плюсы у этого года пандемии. Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин сообщил, что новая реальность дала и новые возможности — люди активнее стали смотреть трансляции мероприятий: «Открытие в онлайне посмотрело 6 миллионов человек, в то время как на площадке было 2 тысячи человек. Получилась коллаборация, симбиоз оффлайна и онлайна».

Артисты, как и все участники — протестированы, мероприятия на свежем воздухе. Поэтому, к примеру, Диана Арбенина не только пела, но и охотно с народом общалась. Правда артистка заметила, что ее «выходы в народ» могут не понравиться ее менеджеру, зато молодежь была рада такой активности Арбениной.

На «Тавриду» в этом году приехали 2 тысячи молодых талантливых в разных направлениях людей. Вместе с известными артистами они участвуют в съемках шоу-концерта «Таврида вдохновляет», а также в масштабных арт-перфомансах, среди которых световое арт-шествие «Мы вместе».