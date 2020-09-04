Все серьезно: WADA пригрозила всем спортсменам США отстранением от Олимпиады, американцы же огрызаются

Спортсмены сборной США могут пострадать из-за решения властей своей страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирное антидопинговое агентство вступило в конфликт с американцами. Не так давно управление по борьбе с наркотиками США призвало Конгресс рассмотреть отказ от финансирования ВАДА. Причина - агентству, по мнению американцев, нужна реформа. В докладе организации отмечалось, что ежегодно США вносит 2,7 миллиона долларов в бюджет. Это - больше всего. Но, как говорится в тексте доклада, у организации возникают большие проблемы. Документ изобиловал фактическими ошибками в той части, которая касается скандала, связанного с Россией. Один факт - ВАДА, отвечая американцам на их письмо, в своем послании 122 раза упомянула слово "Россия".

Теперь же эта ситуация лета 2020 года получила свое развитие. И президент ВАДА Витольд Банька сказал, что шутить шутки с организацией не позволит, заявив в интервью Reuters:

- Прекращение финансирования WADA со стороны США может иметь серьезные последствия для американских спортсменов. К нам обратились правительства нескольких стран мира, которые были шокированы угрозами коллег из США. Они хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, где будет сказано, что неуплата правительством взноса в WADA может привести к тому, что антидопинговое агентство данной страны будет объявлено несоответствующим кодексу организации, - говорит Банька.

И после такого развития событий последствия могут быть достаточно серьезными для спортсменов из сборной США:

- Это приведет к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях.

Ну а что же говорят в США на Баньку? Трэвис Тайгарт, президент антидопингового агентства ША, назвал все эти слова пустыми и просто незаконными:

- Угроза спортсменам одной страны из-за неудачной модели управления WADA - разочаровывающая ситуация, это незаконно и постыдно. Руководителям стоит потратить время на создание сильного и независимого WADA, а не атаковать ключевых партнеров, - практически огрызнулся Тайгарт на слова президента ВАДА.

Что будет дальше - покажет время и ближайшие конференции агентства. Очевидно одно - организация теперь помимо "вопросов" в отношениях с Россией может получить проблемы и со спортсменами США в том случае, если проявит дальнейшую принципиальность. Отметим, что Олимпиада 2020 года должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа этого года. Но из-за пандемии коронавируса ее сдвинули ровно на год. Новые сроки - с 23 июля по 8 августа 2021 года.