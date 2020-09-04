Оставшийся без матчей в сборной России Кокорин сделал заявление о сроках своего дебюта за "Спартак"

Александр Кокорин продолжает восстанавливаться и готовиться к первой игре за "Спартак". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ставший перед началом нового футбольного сезона игроком "Спартака" нападающий Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после повреждения. Он не поехал в сборную России и работает в индивидуальном порядке. Пока что Кокорин не провели ни одного поединка за "красно-белых", но с оптимизмом смотрит в будущее.

- Хочу на поле, хочу дебютировать, сыграть. Естественно, будет зрелищнее, если мне удастся сыграть с ЦСКА. Это дерби, так что, понятно, это будет более эффектно. Но будь это другой матч, я бы с тем же рвением стремился на поле, - говорит в интервью пресс-службе "Спартака" нападающий.

При этом, говоря о своем самочувствии, Кокорин сказал, что с ним все нормально:

- Чувствую себя хорошо. Что касается готовности, тяжело оценивать, потому что я провёл мало времени в общей группе и занимался индивидуально. Много работал под нагрузкой. Жду ребят.

Описывая свой рабочий график на текущий момент, Кокорин сказал:

- Когда тренируешься с группой, ты здоров и тебе нужно два-три часа на занятие. А когда восстанавливаешься – по пять-шесть часов. Я давно не травмировался, забыл, как это вообще. Когда приходишь, а ребята все тренируются, на это тяжело смотреть.

При этом, форвард рвется в бой и хочет уже наконец-то появиться на поле, а не быть сторонним зрителем игр "Спартака":

- Про игры вообще молчу. Тем более я пришёл в новую команду и хочу сыграть, а у меня пока не получается. Мысли направлены на то, чтобы правильно восстановиться и скорее вернуться на поле. Для меня без разницы, будет это супердерби или обычный матч.

Напомним, что московский "Спартак" после шести игр текущего сезона находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, опережая на 1 балл питерский "Зенит".