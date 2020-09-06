"Пользовалась автозагаром и завивала волосы": Белая женщина-профессор годами выдавала себя за афроамериканку

В свое оправдание известный профессор заявила, что с самых ранних лет ей пришлось бороться с «бесчеловечными демонами психического здоровья» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор Джессика Круг из Университета Джорджа Вашингтона, преподающая историю темнокожих американцев, заявила, что в течение многих лет притворялась афроамериканкой, а на самом деле является белой женщиной с еврейскими корнями.

Тон кожи Круг был от рождения чуть более смуглым, чем обычно. Она регулярно использовала автозагар, делала волосы курчавыми при помощи химзавивки, а также включала в свой гардероб соответствующую одежду и аксессуары.

Круг известна как активистка движения за права темнокожих, автор книги о трансатлантической работорговле, множества статей и очерков о культуре афроамериканцев. После ее саморазоблачения некоторые СМИ уже удалили со свих страниц работы профессора.

Известно, что Круг получала финансовую поддержку от различных культурных учреждений, в частности, от Центра исследований культуры чернокожих им. Шомбурга.

Среди активистов движения за права темнокожих Круг была известна под именем Джессики ла Бомбалеры, горячо протестующей против бесправия афроамериканцев и превосходства белых.

В свое оправдание профессор заявила, что с самых ранних лет ей пришлось бороться с «бесчеловечными демонами психического здоровья», которые привели ее к ложной самоидентификации.

«Я много раз думала о том, чтобы положить конец этой лжи на протяжении многих лет, но моя трусость всегда была сильнее этики. Я знаю, что хорошо, а что плохо. Я знаю историю. Я знаю силу. Я трусиха. Нет невежества, невинности, нечего требовать, нечего защищать. Я много лет делала все неправильно», – написала Круг.