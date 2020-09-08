Психолог рассказала, как научить ребенка отвечать хулиганам

Противостоять агрессии непросто Фото: Олег УКЛАДОВ

Вместе с психологом Мариной Розеновой, профессором Московского государственного психолого-педагогического университета разбираемся, как родителям помочь своим детям в первых школьных проблемах. Мы уже рассмотрели, как быть, если первоклашка стесняется до немоты отвечать у доски. А с агрессией в классе или коридорах школы сталкивались все дети. Ведь агрессия – это не обязательно травля или нападение. Задирает сосед по парте, старшие ребята толкаются в раздевалке, не давая пройти, отобрали мешок со сменкой и закинули повыше. Ребенок, впервые оказавшийся в таких ситуациях без взрослого рядом, должен понимать, когда он может справиться сам (и как), а когда лучше поискать защиты у педагогов и родителей. Итак:

Если ребенок подвергается нападкам со стороны сверстников или ребят постарше, что делать?

К тому моменту, как наши дети идут в школу, у них уже сформированы сценарии взаимодействия с другими людьми, объясняет эксперт. Эти сценарии ребенок усвоил внутри собственной семьи. Бывает так, что он примеряет на себя определенную роль, которую можно обозначить, как «роль жертвы». Это тот член семьи, на которого взрослые сбрасывают свою агрессию, то есть злятся-то они не на ребенка, но все «гранаты» летят в его сторону.

ЧТО ОТВЕТИТЬ ЗАДИРЕ?

Чтобы поправить дело, самим родителям стоит обратить внимание на то, как живет их семья, кто и как общается друг с другом. Второе, что нужно сделать, это потренировать с ребенком ответы, которые он может использовать в случае, если к нему пристают старшие школьники, например, или что сказать соседу по парте, если тот намеренно задирается.

- Многие конфликты в нашей жизни, особенно с теми, кто сильнее нас физически, можно решить путем разговора. Поэтому обучите ребенка некоторым «формулам» ответов на давление, объясните, в чем суть конфликтной ситуации, - советует психолог Марина Розенова.

Например, если старшие школьники говорят: «Сходи туда-то и принеси мне то-то», ребенок может сказать: «А ты не мой друг. Почему я должен это для тебя делать? Я тебя не знаю». Противостоять агрессии непросто. Поэтому здесь стоит посоветоваться со школьным психологом, если такой есть, поскольку он знает особенности школьных коллективов, знаком с детьми разных возрастов из этой школы.

УЧИМСЯ ИСКУССТВУ РАЗГОВОРА

То, что наверняка подойдет всем, да и не только для детей, но и для взрослых будет полезно, - это изучить так называемый сократовский метод ведения дискуссии и главное здесь – умение задавать вопросы.

- Важно не пускаться в то, чтобы доказать свою истину, но пойти на прояснение позиции тех же задирающихся школьников. Спросить: «Почему ты об этом просишь именно меня?», «Зачем ты это делаешь?», «Мы с тобой не друзья, почему ты не попросишь это сделать своего друга?», - говорит психолог Марина Розенова.

Вопросу всегда достаточно сложно противостоять, потому что он снимает бездумную агрессию и включает когнитивные способности, отвечающие за мышление, принятие решений, мотивацию действий. Хулиганистые дети такими навыками обычно не обладают. Если включается аргумент, «сделай это, просто потому, что я сильнее», научите ребенка парировать и это.

- Например, пусть он скажет: «Да, ты сейчас сильнее меня, но я пойду и расскажу о том, что ты делаешь, взрослым», «Что тебе нужно от меня? Что ты хочешь? Я не могу тебе это дать, это мой портфель, мой учебник». Объясните ребенку, что он не обязан делиться тем, что для него ценно и дорого с незнакомыми ребятами. Да, есть ситуации, когда делиться можно и нужно, но агрессивные нападки не из их числа, - напоминает наш эксперт. - Послушайте, каким голосом ребенок говорит. Голос должен быть громким и уверенным, но это не должен быть крик.

ВАЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ УВЕРЕННО

При противостоянии агрессии важно, что человек, будь это ребенок или взрослый, транслирует своими невербальными проявлениями, мимикой, взглядом, жестами и положением тела.

- Очень полезно будет родителям потренировать с ребенком уверенную походку, взгляд, - говорит психолог Марина Розенова. - И, конечно, самим родителям хорошо бы развивать открытые отношения внутри семьи, такие, при которых дети могут проявлять свой живой интерес и творчество и не боится наказания физического или эмоционального. Хороший подарок ребенку могут сделать сами родители, сформировавшие внутри семьи ощущение безопасности. У ребенка из такой семьи даже походка уверенная и ни у кого в классе не возникнет желания к нему прицепиться.

УВИДЕТЬ ОПАСНОСТЬ. КАК?

Научите ребенка определять уровень внешней опасности, наблюдать за реакциями других людей. Это можно делать, обсуждая с ребенком ситуации, которые происходят во время прогулки, например. Вместе с ребенком вы можете замечать, когда лучше перейти на другую сторону улицы, если на встречу идет нетрезвый человек, к примеру. Отмечать тех людей, с которыми и не стоит вступать в спор, потому что они мгновенно переходят к открытой агрессии, к нападению. В такой ситуации нужно научить детей сразу звать на помощь и обязательно рассказывать об этом родителю или учителю.

- Помню еще во время моего детства у нас во дворе был очень уязвимый мальчик, его все задирали и шпыняли, а потом он просто сразу стал звать на помощь в случае угрозы и от него дворовые хулиганы постепенно отстали, - говорит психолог Марина Розенова. – Бывает, что агрессивный человек намного сильнее нас, и единственное средство защитить себя – это сразу же и громко звать на помощь.

СМОТРИМ И АНАЛИЗИРУЕМ КИНОФИЛЬМЫ

Можно применить и кинотерапию, посмотреть совместно с детьми фильмы, в которых их сверстники преодолевают свои проблемы.

- Например, есть такой очень поучительный фильм «Каратэ-пацан», или фильм советских времен «Точка, точка, запятая», - рекомендует психолог Марина Розенова. – Используйте обучающие видео на YouTube, разбирайте примеры из литературы. Анализируйте вместе с ребенком, какую стратегию выбирает герой и за счет чего эту стратегию реализует, что делает и как это срабатывает.

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