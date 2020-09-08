Боец Сергей Харитонов - о дебютном боксерском бое: «Будем настраиваться на жёсткую рубку»

Многократный чемпион России по рукопашному бою, чемпион России по кикбоксингу Сергей Харитонов. Фото:Александр Рюмин/ТАСС

Один из самых ярких российских бойцов смешанного стиля Сергей Харитонов продолжает подготовку к своему дебютному боксёрскому бою. В соперниках - обидчик майка Тайсона, 42-летний британец Дэнни Уильямс.

Сегодня в Центре Прогресса бокса состоялась открытая тренировка в рамках подготовки к боксёрскому вечеру 11-го сентября. Сергей Харитонов проделал в этот день огромную работу: участвовал в съёмках промо-ролика, выходил на ринг боксировать на камеры и дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», в котором рассказал о своей форме, дебютном боксёрском поединке и своём сопернике:

- Сейчас форму нельзя назвать стопроцентной. Во-первых, это первый бой по боксу, во-вторых, был период пандемии. Но мы нормально готовились, спарринговали, настроены на красивый, зрелищный поединок. Так что только перёд.

Изначально думали провести турнир по разным правилам: три боя по кикбоксингу, три по ММА, три боя по боксу. А потом совместно с федерацией бокса России и администрацией города Химки посоветовались и решили делать турнир по профессиональному боксу. Думаю, что это правильное решение. Тем более в период пандемии и этой суеты должен случится зрелищный турнир. Плюс, нашумевшая история о том, что я провожу первый поединок по правилам бокса. Это привлечёт много зрителей.

От меня что зависит? Должен провести красивый поединок, а остальное приложится, - рассказал Харитонов.

Также Сергей Харитонов рассказал, как оценивает своего соперника Дэнни Уильямса. По словам российского бойца, он настраивается на предстоящий бой очень серьёзно:

- Денни Уильямс - непростой парень. Да, возрастной, но держит себя в форме. Крайний поединок закончил нокаутом. Я не настраиваюсь на лёгкий бой. Уверен, что соперник едет сюда не просто так, а с настроем биться. Сделаю всё для победы, готов к любому повороту событий. Есть и план А, и план Б. Будем настраиваться на жёсткую рубку.

У Уильямса неожиданные удары с прыжком, хорошо работает в средней и ближней дистанции. Мой козырь в том, что я моложе и, наверное, более мотивирован, чем он. Будем выматывать, - заявил Харитонов.

Перед началом открытой тренировки, член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв и промоутер Владимир Хрюнов вручили Сергею лицензию боксёра.

Поединок Харитонов - Уильямс пройдёт 11 сентября на баскетбольной арене «Химки». Прямую трансляцию покажет телеканал Рен ТВ. Начало - 19:00