Чем известен замминистра энергетики Анатолий Тихонов, задержанный по делу о хищении из бюджета

Анатолий Тихонов. Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

Во вторник, 8 сентября, в министерство энергетики РФ пришли с обысками сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Они изъяли компьютеры и документы, а также увезли для допроса одного из заместителей федерального министра Анатолия Тихонова. Позже стало известно, что его задержали до предъявления обвинений.

Тихонов успел поработать и в администрации Санкт-Петербурга, и заместителем губернатора Красноярского края (когда регионом руководил Александр Хлопонин), и зампредом во Внешэкономбанке. В энергетике он с 2013 года, когда возглавил «Российское энергетическое агентство». Это организация, которая занимается информационным и аналитическим сопровождением работы Минэнерго. Заместителем министра Анатолий Тихонов стал не так давно – в июле 2019-го.

В министерстве Тихонов отвечает за информационную систему и цифровую трансформацию ведомства.

Раньше обыски проходили в том самом Российском энергетическом агентстве – по делу о растрате 10 млн рублей из бюджета. Они должны были пойти на создание государственной информационной системы ТЭК, которая призвана учитывать добычу, производство, потребление и экспорт энергоресурсов. По сути, ее запуск позволил бы проследить судьбу любой тонны нефти или киловатта электроэнергии, добытых в России. Всего на систему выделено из казны почти полтора млрд рублей. Отвечал за создание ГИС ТЭК именно Тихонов.

И, судя по всему, с этим у него возникли проблемы. В марте премьер-министр страны Михаил Мишустин распорядился провести мониторинг предприятий на основе информации из ГИС ТЭК. То есть, по сути, проверить правдивость данных, которые фигурируют в системе.

Сейчас Тихонову инкриминируют, по предварительной информации, хищение средств, выделенных на разработку ГИС ТЭК. Кстати, обыски прошли и дома у нынешнего директор Российского энергетического агентства Игоря Кожуховского.

В середине июля Тихонов лишился пары статусных должностей: его вывели из советов директоров сразу двух государственных компаний, Россети и Зарубежнефть.

Кстати, буквально накануне Михаил Мишустин подписал постановление, которое сокращает число заместителей у министра энергетики. Сейчас их 8, а должно остаться семеро.