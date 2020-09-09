Data DebatЫ: данные для снятия социального неравенства

9 сентября 2020 года с 18:00 до 20:00 на площадке МегаФона пройдут дата-дебаты в поддержку идеи «Меры и решения, нацеленные на снижение уровня бедности на основе технологий AI&Data» Форума «Сильные идеи для нового времени», который Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс проведут в ноябре этого года в Сочи.

Ведущие спикеры в сфере AI&Data обсудят решения проблем социального неравенства с помощью технологий, подходы в защите персональной информации и достоверности данных, а также решения бизнеса и государства, нацеленные на помощь людям.

Задавать свои вопросы и оставлять предложения по доработке этой идеи можно по ссылке: https://clcr.me/poverty_data

Вопросы для обсуждения:

1. Обеспечение достоверности данных. Исключение фальсификации данных, используемых при принятии решений

2. Университеты как свободная территория для данных

3. Новая политика в области «открытых данных»

4. Системы поддержки принятия решений на основе данных

5. Новые подходы в регулировании о защите данных граждан

6. Эффекты от реализации того или иного подхода

7. Этические вопросы, которые возникают в каждой теме

8. Границы данных, которые собираются или их отсутствие

Модератор:

Сергей Шнуров, Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель

Спикеры I раунда дебатов:

Геворк Вермишян, Генеральный директор ПАО «МегаФон»

Ольга Дергунова, Заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ

Даниил Егоров, Руководитель Федеральной налоговой службы

Дмитрий Песков, Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы»

Спикеры II раунда дебатов:

Анна Серебряникова, Президент Ассоциации больших данных

Артур Хачуян, Генеральный директор Tazeros Global Systems

Аркадий Сандлер, Директор центра искусственного интеллекта МТС

Александр Крайнов, Руководитель службы компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта группы компаний Яндекс

Трансляция будет доступна по ссылке: https://youtu.be/PQvJDO1Sa50