Data DebatЫ: данные для снятия социального неравенства

9 сентября 2020 года с 18:00 до 20:00 на площадке МегаФона пройдут дата-дебаты в поддержку идеи «Меры и решения, нацеленные на снижение уровня бедности на основе технологий AI&Data» Форума «Сильные идеи для нового времени», который Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс проведут в ноябре этого года в Сочи.
Ведущие спикеры в сфере AI&Data обсудят решения проблем социального неравенства с помощью технологий, подходы в защите персональной информации и достоверности данных, а также решения бизнеса и государства, нацеленные на помощь людям.
Задавать свои вопросы и оставлять предложения по доработке этой идеи можно по ссылке: https://clcr.me/poverty_data
Вопросы для обсуждения:
1. Обеспечение достоверности данных. Исключение фальсификации данных, используемых при принятии решений
2. Университеты как свободная территория для данных
3. Новая политика в области «открытых данных»
4. Системы поддержки принятия решений на основе данных
5. Новые подходы в регулировании о защите данных граждан
6. Эффекты от реализации того или иного подхода
7. Этические вопросы, которые возникают в каждой теме
8. Границы данных, которые собираются или их отсутствие
Модератор:
Сергей Шнуров, Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель
Спикеры I раунда дебатов:
Геворк Вермишян, Генеральный директор ПАО «МегаФон»
Ольга Дергунова, Заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ
Даниил Егоров, Руководитель Федеральной налоговой службы
Дмитрий Песков, Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы»
Спикеры II раунда дебатов:
Анна Серебряникова, Президент Ассоциации больших данных
Артур Хачуян, Генеральный директор Tazeros Global Systems
Аркадий Сандлер, Директор центра искусственного интеллекта МТС
Александр Крайнов, Руководитель службы компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта группы компаний Яндекс
Трансляция будет доступна по ссылке: https://youtu.be/PQvJDO1Sa50