Андрей Чибис предложил сделать мурманскую «высшую мореходку» университетом международного уровня

Андрей Чибис предложил на форум «Сильные идеи для нового времени» свой проект по развитию Мурманского государственного технического университета.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил на форум «Сильные идеи для нового времени» свой проект по развитию «третьей миссии» Мурманского государственного технического университета. Глава региона предложил трансформировать МГТУ в глобальный университет и расширить направления подготовки специалистов для освоения Арктики. Описание идеи доступно на крауд-платформе idea.asi.ru.

В рамках подготовки к Форуму «Сильные идеи для нового времени» до 10 сентября проходит сбор перспективных идей для устойчивого развития страны. Участники конкурса разместили на крауд-платформе idea.asi.ru свыше 12 тыс. решений по перезагрузке экономики страны, социальной и технологической сфер. Наряду с обычными жителями России свои идеи на крауд-платформе размещают ведущие отраслевые эксперты, блогеры с многомиллионными аудиториями, главы регионов и известные бизнесмены.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил на Форум свой проект по трансформации главного вуза региона – Мурманского государственного технического университета, который также называют «высшей мореходкой», в глобальный университет с международной кооперацией и исследователями мирового уровня. Проект направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов для реализации национальных и международных проектов в Арктике. В частности, губернатор предложил усилить и расширить подготовку студентов по направлению логистики и развития территорий, освоения минеральных ресурсов на Арктическом шельфе, развития арктической экосистемы, биоресурсов и биотехнологий, техносферной безопасности. Идея также предполагает формирование партнерских отношений для обмена опытом и практиками с ведущими международными вузами. Кроме того, в рамках проекта Андрей Чибис предложил провести реновацию кампуса МГТУ, чтобы создать доступную и современную университетскую среду, востребованную у студентов.

«МГТУ в своем развитии должен ориентироваться на вызовы и задачи, которые стоят перед нашей страной, на требования и запросы государства, работодателей, студентов и их родителей. Усиливается конкуренция, повышаются требования, и мы должны прогнозировать эти изменения для максимального удовлетворения запросов общества. МГТУ должен стать не просто кузницей кадров, а одним из основных элементов формирования социально-экономической среды, культурной и технической повестки, просветительским и научным центром», - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, в связи с проводимой государственной политикой поддержки предпринимательской деятельности в регион приходят крупные компании, объем заключаемых инвестиционных контрактов достигает нескольких миллиардов рублей. Эти проекты становятся ядром, вокруг которого формируются новые экономические ниши, открывающие возможность для развития малого и среднего бизнеса в Мурманской области. Проект по «перезагрузке» МГТУ направлен, в том числе, на повышение конкурентоспособности специалистов, которых университет будет готовить для новых секторов экономики.

В настоящее время Мурманская область входит в топ-50 регионов по количеству представленных на Форум идей.

Представить свою идею на конкурс в рамках подготовки к Форуму «Сильные идеи для нового времени» можно по одному из семи тематических направлений: современная экономика, новая социальная стратегия, новая технологическая стратегия, новые компетенции, новое городское развитие, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Все идеи оцениваются экспертами и проходят народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры Форума, российские и международные эксперты в режиме онлайн совместно c авторами корректируют и дополняют идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах.

В каждом тематическом треке будут выбраны по 10-13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят их на Форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи. Идеи, признанные лучшими в рамках Форума, обозначат вектор развития различных сфер жизни как в отдельно взятых населенных пунктах, так и в масштабе страны в целом. Победители получат поддержку организаторов и партнёров Форума, их проекты будут размещены на платформе обмена лучшими практиками устойчивого развития «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.

Организаторы Форума – АСИ и Фонд Росконгресс.