Владимир Путин: Глубина экономического спада в России меньше, чем в других ведущих странах

Президент провел совещание по экономическим вопросам. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

До начала пандемии коронавируса Владимир Путин проводил совещания по экономическим вопросам раз в квартал, но особенные времена требуют особого внимания. И теперь президент собирает членов правительства для обсуждения ситуации с российской экономикой гораздо чаще.

- Необходимо определить дальнейшие шаги по стимулированию экономического роста, повышению занятости и доходов наших граждан, - сформулировал задачу Путин, открывая очередную такую встречу. - Как и весь мир, Россия столкнулась с объективными экономическими трудностями, когда из-за эпидемии коронавируса были вынужденно остановлены целые направления.

Но как отметил глава государства, глубина экономического спада в России и уменьшение ВВП оказались меньше, чем в других ведущих странах.

- Мы знаем, у нас за II квартал текущего года падение ВВП составило 8,5 процента, в США – 9,5, в еврозоне – 15 процентов, - привел статистические данные Путин. - Сыграли свою роль целевые, продуманные и, главное, своевременные меры поддержки предприятий и целых отраслей, которые были приняты на федеральном уровне.

О ЧЕМ ЕЩЕ ЗАЯВИЛ ПУТИН

- Самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня, действительно в России наметилось восстановление экономической динамики.

- Растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге.

- Безработица в России находится на высоком уровне, сейчас превышает 6 процентов экономически активного населения. К концу следующего года необходимо восстановить занятость до 4,7 процента экономически активного населения.