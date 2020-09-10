МММ 2.0: как отличить брокера от мошенника

Самый вопиющий случай из недавних — инвестплатформа «Кэшбери», которая на самом деле никуда не инвестировала. Массированная реклама обещала до 600% годовых, а деньги при этом нужно было переводить некой «Татьяне Сергеевне» — на карту физическому лицу! Когда приток новых клиентов иссяк, «Кэшбери», как и любая другая пирамида, прекратила свое существование. Татьяна Сергеевна, что характерно, деньги не вернула. Инвесторы потеряли, по разным оценкам, от 1 до 3 млрд рублей.

В 2019 году Центробанк обнаружил в России — 237 организаций с признаками финансовых пирамид. Для сравнения — в 2017-м таковых было выявлено 137. Так как же разобраться, кто перед вами — добросовестный брокер или реинкарнация Мавроди? Это несложно.

Как правило, финансовые пирамиды (они же псевдоброкеры)…

…гарантируют высокую доходность

Ставки по вкладам в рублях в крупнейших банках страны сегодня не превышают 5–7%. Брокеры, занимающиеся куплей-продажей ценных бумаг, потенциально могут заработать для вас и 10, и 20, и 30% годовых. Но ключевое слово здесь — потенциально. Могут и не заработать. Могут и потерять. Честно предупреждают о рисках. И рекомендуют максимально разнообразить портфель, не складывая все яйца в одну корзину, будь это даже самая надежная на вид компания.

Зато финансовые пирамиды о рисках не говорят и на голубом глазу гарантируют — что запрещено законом — отдачу в десятки и даже сотни процентов на вложенный капитал. Дескать, внес 10 тысяч рублей — через год получишь на руки 60 тысяч. Да вот только редкая пирамида этот год переживет. Обратимся к здравому смыслу: если бы существовал способ гарантированно в 6 раз увеличивать свой доход ежегодно — почему тогда Уоррен Баффет еще не проинвестировал в нее свои миллиарды?

…не имеют лицензии на привлечение средств

Для любой банковской, брокерской, страховой деятельности — для всех отраслей с жестким регулированием — нужна лицензия. Взглянуть на нее можно, например, на сайте ЦБ РФ. Если у компании, которой вы решили доверить свои сбережения, такой лицензии нет — скорее всего, это пирамида.

…агрессивно рекламируют себя

Конечно, сама по себе реклама — не хорошо и не плохо. Но когда о «революционной финансовой платформе», о которой вы раньше не слышали, вдруг начинают вещать «из каждого утюга» — это повод задуматься. А не рекламироваться на всю катушку псевдоброкеры не могут: аномально высокие проценты «старые» вкладчики получают за счет «новых», и пока число клиентов удваивается ежемесячно, средств хватает. Как только прирост замедляется — лавочка закрывается.

…не имеют собственных средств и активов

Если уставной капитал ООО, предлагающего свои инвестуслуги, составляет минимальные 10 тысяч рублей — возникают вопросы.

…не раскрывают свое финансовое положение

Банки и брокеры постоянно отчитываются перед надзорными органами: чистая прибыль, активы,пассивы, объем привлеченных средств, достаточностькапитала и так далее. Если ваш брокер не публикует такую отчетность — самое время насторожиться.

…зарегистрированы за рубежом

Если вы переведете деньги на счет организации в иностранном банке, ЦБ не сможет ничего сделать. Неслучайно почти половина выявленных в 2019 году интернет-пирамид была зарегистрирована в Великобритании. Проверьте также оргструктуру и историю юрлица: с какими компаниями организациясвязана, кто гендиректор, не числятся ли за ним другие компании. Это можно сделать бесплатно на сайте rusprofile.ru. Если все прежние компании гендиректора были обанкрочены или находятся в стадии ликвидации — сами понимаете, о чем это говорит.

А кто-то в стране вообще борется с финансовыми пирамидами?

Да. Центробанк анализирует всю подозрительную активность и, когда подозрения подтверждаются, предает ситуацию огласке. Разрабатывается закон, который обяжет кредитные организации отказывать клиентам в платежах в адрес псевдоброкеров.

Более того, крупнейший банк страны, Сбербанк, на базе искусственного интеллекта разработал технологию, позволяющую обнаруживать потенциальных жертв псевдоброкеров, и уже остановил выдачу более 600 кредитов на общую сумму 190 млн рублей: эти средства люди хотели перевести преступникам. Также благодаря этой системе было предотвращено более 850 млн рублей переводов мошенникам.

Что делать, если руки чешутся проинвестировать во что-нибудь выгодное?

Проверить своего брокера по всем вышеперечисленным пунктам. Главный из них, впрочем, очевиден — доходность: слишком хорошая, чтобы быть правдой, и в разы превышающая все, что предлагают конкуренты.

Так что проверяем информацию. Читаем договор. Смотрим, кому переводим средства. И помним о том, где бывает бесплатный сыр.