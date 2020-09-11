Захар Прилепин не получит "Ясную поляну" из-за устаревших условий премии

Захар Прилепин в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Премия "Ясная поляна" подошла к объявлению "короткого списка" нетрадиционно. Обычно "шорты" оглашают в Москве, но на сей раз всех писателей и литературных журналистов собрали в Туле.

В этом году Тула вообще живет на широкую ногу, потому что через десять дней здесь будут праздновать 500-летие Кремля и засечной черты, о чем мы неоднократно писали.

В день объявления "короткого списка" в тульском арт-кластере "Октава" открылся еще и книжный фестиваль "ЛитераТула". Очень небольшой, но с хорошим подбором книг, особенно детских. На фестиваль понабежали веселые родители с детьми и активно скупали хит нынешнего сезона - пятую часть популярной детской многосерийки "Спаситель и сын" про будни деского психолога и его отпрыска.

А вот взрослые писатели и члены жюри ходили немножко хмурые. Как признался член жюри Владислав Отрошенко, в ночь перед оглашением "короткого списка" члены литературного ареопага очень сильно спорили.

Дело в том, что, по условиям премии, "Поляну" нельзя обобрать дважды. Жюри давно задумывается, а не отменить ли это правило, ведь лауреаты прошлых лет пишут новые хорошие книги и обходить их вниманием не очень классно. Но, вспомнив Арью Старк и тяжело вздохнув, критики решили "не сегодня".

В итоге в короткий список не попали уже ополяненные в прошлом тяжеловесы вроде Захара Прилепина ("Некоторые не попадут в ад") и Антона Уткина ("Вила Мандалина"). (О последнем особенно сокрушался Владимир Толстой). А критик Валентин Курбатов значительную часть выступления посвятил еще одному "непопаданцу" Анатолию Салуцкому с романом "Немой набат", в котором автор "беспощадно" и "исключив матушку-Россию, чтоб не путалась под ногами", написал о том, как будет совершаться в 2024 году процесс передачи власти в пределах Садового кольца. Критик признался, что именно эта книга вызвала наиболее жаркие кулуарные споры.

В компании других известных, но пролетевших мимо, оказались Дина Рубина ("Наполеонов обоз"), Александр Иличевский ("Чертеж Ньютона"), Тимур Кибиров с постмодерным романом "Генерал и его семья" и даже фаворит "Большой книги" этого года, Шамиль Идиатуллин с романом "Бывшая Ленина".

В итоге из 39 резидентов лонг-листа в короткий список попали шестеро. Обычно во время церемонии каждый член жюри подробно рассказывает об одной полюбившейся книге, но на сей раз литературный ареопаг традицию нарушил, ограничившись обозначением общих тенденций.

Критик Павел Басинский сказал, что не все авторы крупной прозы обладают долгим дыханием и структурным мышлением:

- Авторы думают: напишу про своих бабушку и дедушку и будет замечательно. Но они не понимают, что роман требует героя, а с героем у нас проблема.

Писатель Евгений Водолазкин отметил, что художественная литература все больше заходит в нонфикшн, продолжая традицию Лескова и ОБЭРИУтов.

Литературовед Валентин Курбатов посетовал на то, что авторы-женщины по нецензурной брани опередили мужчин, а большинство книжек в списке описывают наше время иронично и брезгливо:

- У нас была высокая литературная традиция, справедливо или несправедливо осмеянная. Поэтому сегодня вы будете тщетно искать систему координат в обществе. Мечется и весь длинный список, а его авторы словно извиняются: мы бы писали лучше, порядочнее, без иронии и нежностью, но, увы, такое время. Однако "такое время", строим мы сами и строят авторы этих книг.

В целом, критики отметили, что уровень короткого списка высок, но искать Толстых и Достоевских в нем не нужно, ведь и во Франции нет новых Бальзаков, а в Англии не предвидится новых Диккенсов.

Короткий список "Ясной поляны"-2020

Аствацатуров Андрей. Не кормите и не трогайте пеликанов. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019

Беляков Сергей. Весна народов: русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

Букша Ксения. Чуров и Чурбанов. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020

Филипенко Саша. Возвращение в Острог. – М.: Время, 2019

Синицкая София. Сияние «жеможаха». – Спб.: Лимбус Пресс, 2020.

Чижов Евгений. Собиратель рая. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019