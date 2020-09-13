Добби и Тасманский дьявол: Российские хоккеисты тащат «Даллас» в финал Кубка Стэнли

Российский голкипер Антон Худобин защищает ворота "Далласа" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Даллас» выиграл четвертый матч полуфинальной серии плей-офф у «Вегаса» (2:1) и оказался уже в шаге от финала Кубка Стэнли (счет в серии 3-1). Героем встречи вновь стал российский голкипер Антон Худобин, отразивший 31 бросок из 32, и теперь по ТВ крутят момент, как он отбивает один из бросков в шпагате.

А соавтором решающей шайбы в ворота «Вегаса» стал еще один российский хоккеист - Александр Радулов. ««Трудно предсказать, забьёт ли гол Радулов. Но когда шайба будет очень важна, то можно с уверенностью сказать, что на ней будут отпечатки его пальцев», - восхищается игрой нашего форварда американская пресса.

Но еще больше пишут про Худобина, которого в НХЛ называют Добби. Антон ничего не имеет против такого никнейма и пару лет назад даже презентовал свой вратарский шлем, на котором изображен домашний эльф из Гарри Поттера по имени Добби.

Правда сам Антон говорит, что он все эти сказки не любит, зато его очень любят в команде не только за отличную игру, но и за веселый характер.

Любопытно, что это прозвище ему еще 15 лет назад придумал Александра Радулов, когда они еще вместе играли за российскую молодежку. Просто сократил фамилию, чтобы проще было звать его на площадке. И во теперь два старых товарища сражаются в одной команде НХЛ.

Кстати, у Радулова тоже есть прозвище из мультика – Тасманский дьявол. В этом сериале, по словам его американских партнеров, главный герой все время ругается и плюется, ну прямо как Радулов на площадке.

А еще в «Далласе» играет восходящая российская звезда 23-летний Денис Гурьянов, который младше Худобина и Радулова на 11 лет. Ветераны взяли над ним шефство и Денис быстро раскрылся. В одном из матчей 1/4 финала против «Калгари» Гурьянов первым их наших хоккеистов в НХЛ сделал «покер», после чего получил прозвище The Menace (угроза).