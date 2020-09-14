Маму мальчика, которого избивали и связывали в Омской области, насиловал отчим

Наносила ли Евгения побои сыну, сейчас устанавливается. Фото: СОЦСЕТИ

В запутанной истории с истязаниями полуторагодовалого Максима Кабельского сейчас разбираются омские следователи. Напомним, настоящий скандал разразился после того, как мама Максима, 20-летняя Евгения Кабельская, заявила, что ее сына избивала ее 24-летняя подруга, многодетная мать-одиночка Гульмира Букенова. Тогда Евгения обнародовала жуткие фотографии, на которых Максим весь в синяках, а его руки и ноги связаны. Но все оказалось не столь однозначно.

По версии следствия, к истязаниям ребенка имеют отношения обе женщины. На минувших выходных им предъявили обвинение. Гульмиру Букенову, которая сейчас ждет четвёртого ребенка, отправили под домашний арест, а маму Максима, Евгению Кабельскую, арестовали на месяц.

- Наносила ли Евгения побои сыну, сейчас устанавливается. Однако она точно знала о том, что ее подруга неоднократно избивала ее ребенка и никаких действия при этом не предпринимала, - пояснили «КП» собственные источники в следствии.

Когда Мужу стало плохо, Женя не догадалась вызвать скорую. Фото: СОЦСЕТИ

Обе женщины вину не признают. И сейчас следователи пытаются понять, что же происходило с ребенком на самом деле.

Напомним, Евгения Кабельская в марте этого года после смерти мужа вместе с сыном переехала жить к подруге в аул Коянбай. 3 сентября женщина обратилась в полицию и заявила, что сына избивала ее подруга. Малыш вместе с мамой попал в больницу, но позже женщину арестовали и сейчас могут лишить родительских прав.

Евгения находится в СИЗО. Ее родственники не верят, что женщина могла вредить собственному сыну. Она выросла в многодетной семье, у нее трое братьев и сестер.

- Я очень много работала, чтобы детей прокормить. А Женя в это время за младшими братьями и сестрами присматривала. Она очень добрая и заботливая девочка. Никогда она никого и пальцем не тронула. Не верю, что она могла сына бить, - заступается за дочку ее мама Оксана. – Она и за себя-то затупиться не может, слишком мягкая. Поэтому она и попала под влияние этой Гульмиры.

Гульмира сейчас под домашним арестом. Вот-вот она родит четвертого ребенка. Фото: СОЦСЕТИ

Но жилось Евгении в доме мамы несладко. Отец девочки рано умер и мама привела в дом другого мужчину. В семье Жени не любят об этом говорить, но когда девочке было 17, случилось страшное.

- Меня изнасиловал отчим. В тот день мы были дома вдвоем и он просто схватил меня и начал раздевать. Я плакала, умоляла его остановиться, но он не слушал, - рассказала Евгения Кабельская.

Об изнасиловании Женя рассказала родным, и те заступились за девочку. Мама Евгении заявила в полицию и сразу же выгнала отчима девочки из дома. Правда, уголовное дело тогда до суда так и не дошло.

- После этого случая дочка стала замкнутой. Надо было водить ее по врачам и психологам, но у нас в ауле есть только фельдшерский пункт. А на поездки в Омск денег просто не было, - развела руками мама Жени.

Справиться с пережитым Жене помог ее будущий муж. Они познакомились на дискотеке, тогда девушке исполнилось 18, а ее будущему мужу было уже 32 года. Свадьбу отмечали всем аулом, через несколько месяцев родился Максим, а через год муж Жени умер.

- В ту ночь ему было плохо после пьянки. Я звонила его другу, когда он стал задыхаться. А потом приступ прошел, он уснул и больше уже не проснулся, - вспоминает Женя.

Почему не вызвала супругу скорую, Женя не может ответить.

- Я только сейчас, после всего что случилось, поняла, что она сама еще ребенок. Я просто в ужасе, что сейчас она может по глупости в тюрьму попасть, - рассказала мама Евгении.

Малышу связывали руки и ноги. Фото: СОЦСЕТИ

Женщина, кстати, готова оформить опеку над внуком. Пока Максим находится в Москве в одной из больниц. Мальчик идет на поправку, но после пережитого ему потребуется реабилитация и занятия с психологом. По словам врачей, ребенок отстаёт в развитии. Помимо бабушки, на опеку над малышом претендуют родные братья его отца.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

- Обвинения в истязании несовершеннолетнего предъявлены маме ребенка и ее подруге. Санкции статьи предусматривают от трех до семи лет лишения свободы, - сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

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