Эксперты: «Единая Россия» выиграла на выборах в регионах как партия социальных гарантий и стабильности

Эти выборы для единороссов были важны еще и как генеральная репетиция перед большими выборами в Госдуму в 2021 году Фото: REUTERS

«Единая Россия» одержала на прошедших выборах убедительную победу. По итогам Единого дня голосования все 19 губернаторов, которых партия выдвинула или поддержала, выиграли в своих регионах. На довыборах в Госдуму (они проходили в Ярославской и Курской областях, в республике Татарстан) единороссы также заняли первые места. Жители 11 регионов выбирали депутатов Законодательных собраний — и здесь партия вновь сохранила большинство. Подавляющее большинство мандатов единороссы получили и на выборах в органы местного самоуправления и в административных центрах.

По мнению экспертов, причин тому несколько. В первую очередь — социальные инициативы партии, с которыми она шла к выборам. Глава агентства Bakster Group Дмитрий Гусев уверен, что именно по этой причине результат выборов был закономерен.

- С чем это связано? Все просто – после эпидемии коронавируса в стране сформировался большой запрос на стабильность. То есть люди хотят быть уверены в том, что завтра будет лучше или хотя бы так же, как сегодня. И побеждает партия, которая способна эту стабильность обеспечить. А люди поверили «Единой России, – считает Дмитрий Гусев. - Партия смогла убедить избирателей – и это главный результат.

Статус гаранта стабильности партия заслужила прежде всего своей деятельностью в условиях пандемии. В пик коронавируса «Единая Россия» работала «на земле», помогая медикам средствами индивидуальной защиты и приобретая для них необходимую технику. Во время дистанционного обучения единороссы запустили проект по покупке компьютеров и планшетов для школьников из сельских районов. Помогая конкретными делами в регионах, партия одновременно работала на законодательном уровне и обеспечивала все меры поддержки, которые нужно было оперативно принимать. Кроме того, единороссы собрали почти полмиллиарда рублей членскими и благотворительными взносами, и эти деньги пошли на помощь людям в условиях пандемии. Партия также решила сократить расходы на предвыборную кампанию и направить сэкономленные средства в пользу медиков и наиболее пострадавших граждан. Все эти меры, по мнению экспертов, показали избирателям, что единороссы не только могу говорить о вопросах социальной справедливости, но и готовы их решать.

- Был использован положительный опыт работы партии в период пандемии коронавируса, когда оказывалась разносторонняя помощь нуждающимся в ней гражданам. Благодаря этому «Единая Россия» выглядела как самая заметная, эффективная, нацеленная на результат и устремленная в будущее партия. Это и сыграло свою роль в выборе избирателей, - комментирует эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Политологи также отмечают, что в последнее время изменился стиль общения кандидатов от партии. Они смогли перенять так называемый оппозиционный стиль общения - не бюрократический, а живой, прямой и открытый. Партия серьезно обновила свой корпус кандидатов: почти 50% новых лиц — люди моложе 35 лет. И это, конечно, сыграло свою роль в способах ведения кампании.

- Выборы в Госдуму принесут новые вызовы. И очень хорошо с одной стороны, что «Единая Россия» начинает подготовку к кампании на такой высокой ноте, - уверен политолог Алексей Чеснаков. - С другой стороны, и требования к ней будут довольно высокие. Это новый политический язык — и кому, как не «Единой России» его формировать — требования к обновлению политической элиты, которая будет следующие пять лет обеспечивать стабильность в стране. Это очень важное качество. Люди очень хотят перемен, но не готовы терять то, что есть.

При этом Алексей Чесноков отметил, что важную роль сыграло и то, что «Единая Россия» считается партией президента.

- Избиратель продолжает за нее голосовать, потому что это партия президента. И он остается лидером партии. Это очень хороший сигнал для всех политиков — тех, кто уже в партии, и тех, кто в нее придет, - говорит политолог.

Еще один момент, о котором говорят политологи, - это провал на выборах так называемого «Умного голосования». Хотя для его победы складывались все предпосылки: общий постпандемический экономический спад и, как следствие, снизившееся социальное самочувствие населения, а также протестные настроения, которые подстегнули события в Хабаровске и в Белоруссии. Но даже в этой ситуации избиратели предпочли проголосовать за «живых» кандидатов, которые придут им на помощь в трудный момент.

- Весь корпус наших кандидатов прошел через волонтерские центры — то есть, в условиях пандемии был рядом с людьми, - рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов. - И вот мне как избирателю предлагается некоторая навязанная модель («Умное голосование» — Ред.) для того, чтобы я пошел и за кого-то проголосовал. Да никогда в жизни. Мы люди разумные — и если у кандидата есть энергия, и он в этой сложной ситуации не спасовал и был в самой гуще событий, то никакая технология не сломает логику выбора избирателя, который видит работу на конкретной территории.

Показательно, что секретарь Генсовета партии Андрей Турчак после подведения итогов выборов поблагодарил не только своих избирателей, но и оппонентов, которые, по его словам, помогают партии стать сильнее.

- Хотел сказать спасибо нашим избирателям, тем, кто пришел на участки и проголосовал за нас. Для партии это огромный кредит доверия, - подчеркнул Андрей Турчак. - Также хотелось бы поблагодарить наших оппонентов — ваша критика и ваши предложения полезны для нас и делают «Единую Россию» сильнее.

Эти выборы для единороссов были важны еще и как генеральная репетиция перед большими выборами в Госдуму в 2021 году. Это особенно отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, обращаясь к кандидатам.

- Вы получили мандат доверия на предстоящий период, вы получили голоса людей, которые вам верят. И это доверие, безусловно, нужно оправдать, - подчеркнул Медведев. - Только в этом случае «Единая Россия» сможет сохраниться как ведущая политическая сила страны, только в этом случае мы достигнем успехов, на которые мы все рассчитываем.