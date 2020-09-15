Неочевидное и вероятное: Как ритейл в пандемию разрушил стереотипы

Бывший бренд-шеф сети московских ресторанов Антон Никифоров считает, что стереотипы ограничивают людей

Сильнее всего пандемия повлияла на людей, вынужденных уйти в неоплачиваемые отпуска или попавших под сокращение. Ограничительные меры показали уязвимые стороны многих предприятий, как следствие, ударив по рабочим местам. Но не исключено, что именно те, кто в этот период потерял работу, в итоге приобрели больше остальных. Пока одни практиковали домашнюю йогу, другие становились гибкими в профессиональном смысле, расширяя горизонты собственных возможностей.

«Пятёрочка» поддержала трудоустройством тех, кто из-за пандемии остался без работы. Кто бы мог подумать, что представители даже творческих профессий найдут себя в сфере продовольственного ритейла и останутся работать в магазинах даже после снятия ограничений! Вот несколько реальных историй, демонстрирующих, что новые возможности могут открываться даже там, где вы и не ожидали.

Бывший бренд-шеф сети московских ресторанов Антон Никифоров считает, что стереотипы ограничивают людей:

— До пандемии я работал в центре столицы. Когда все рестораны закрылись, пришлось искать другие источники заработка. Я рассматривал любые варианты рядом с домом, обошёл все магазины. Настроился на любой расклад, с выбором, понятное дело, было не густо, — и тут в «Пятёрочке» мне предложили работу продавца-кассира. Честно говоря, я до сих пор удивлён, что тут всё совсем не так, как пишут в социальных сетях. Физически трудно? А вы попробуйте покрутиться на кухне при полной посадке, стоя с утра до вечера на ногах! Ещё есть стереотип, что сотрудники на кассах супермаркетов злые и нелюбезные, а тут коллектив оказался дружелюбный, все работают на позитиве, готовы рассказать, показать, подсказать. Работу с кассой я освоил за два часа: понаблюдал, потом попрактиковался. Впечатление очень хорошее, всё нравится, и, особенно вдохновляет, что есть карьерный рост, для которого в компании созданы все условия, главное – желание. Не исключено, что вернусь к своей прежней работе, всё-таки я люблю кулинарное искусство, но работа в “Пятёрочке” для меня стала ценным опытом и подтверждением того, что из сложной ситуации всегда есть достойный выход и те, на кого можно положиться.

Бывший ассистент стоматолога Татьяна Чхвиркия любит заботиться о людях, а это важное качество и в кабинете дантиста, и в продовольственном магазине:

— До пандемии я работала помощником врача-стоматолога: это когда над маленькими пациентами трудятся в четыре руки. Я очень люблю работать, особенно с детьми. Они всегда пугаются, когда приходят впервые, ты с ними играешь, находишь подход, придумываешь истории вроде “В зубике завёлся червячок и делает ему больно, зубик от этого плачет”. Первую неделю после вынужденного отпуска я места себе не находила — хотелось общаться, занять себя делом. У нас по соседству живет директор «Пятёрочки», она и посоветовала мне заполнить анкету. Так я оказалась в большой семье.

Сначала было, конечно, немного страшно: я думала, у меня не получится сменить профессию и работать в совершенно другой сфере. Очень хорошо помню свой первый день на новой работе — это было 7 апреля. Переживала страшно, но меня хорошо приняли, отношения в коллективе тёплые, добрые. Конечно, куда без сложных моментов — они бывают везде, но положительных эмоций у меня куда больше. Очень нравится работать в команде с профессионалами, с людьми, которые любят свою работу.

Недавно я стала администратором. В торговле, оказывается, тоже приятно заботиться о людях. Самое главное, что во время пандемии люди, наши гости, не остались голодными.

Основатель и руководитель сети танцевальных студий Михаил Кудряшов остался без занятий, но нашёл и заработок, и творчество там, где меньше всего ожидал:

— До прихода в «Пятёрочку» я работал хореографом, с 2010 года занимался детскими танцевальными студиями, у меня их четыре. Работа у меня интересная: артисты, творчество, туры за рубеж. Но пришлось закрыть все школы на период пандемии.

«Пятёрочка» у меня прямо возле дома, устроиться сюда на работу посоветовал мой знакомый, который тоже трудится в магазине. Сейчас я работаю в ночную смену, и даже здесь нашёл время для творчества: принимал участие в «Турбостартах» — это крутое корпоративное спортивное мероприятие, соревнование, в котором может выступить любой сотрудник, независимо от должности, возраста, географии. Я снимал клип, организовывал всех — как, кто и куда должен идти и что делать. Ставил танец. Коллектив здесь - огонь!

Чтобы начать работать, сначала я прошел курсы обучения на должность старшего продавца-кассира, сдал экзамены и зачёты. У меня есть в этом опыт — когда-то я уже работал в магазине мебели администратором. Сейчас принимаю машины, вместе с командой раскладываем товар, развешиваем ценники. Конечно, было немного непривычно – резкая смена работы, высокий темп, быстрое обучение. В течение недели я вливался в процесс: наблюдал, вникал. Ребята из коллектива помогли освоиться, работа пошла хорошо. Сложности были только с освоением документооборота, нужно было разобраться, что отдавать поставщикам, работать за компьютером, но директор всё показывал, и я со временем запомнил.

Близкие и знакомые очень удивились, что я работаю в ритейле — до этого были туры по разным странам, выступления, а тут - работаю на кассе. Но друзья отнеслись с пониманием: «Вот это да! Мишаня, красава, молодец, не сидишь на месте, деньги зарабатываешь». Семья тоже поддержала. По факту, именно продовольственный ритейл стал в пандемию одной из тех областей, которые готовы были принимать людей на работу.

Сейчас, когда дали послабления, я вернулся к прежней работе — пара студий открылась, начались тренировки. Но от стабильного заработка в ритейле я не стал отказываться — так как работаю в ночную смену, то удаётся совмещать и хореографию, и магазин.