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Определены победители конкурса «Малая Родина»

С 15 июля по 31 августа 2020 года проходил сбор работ на общероссийский конкурс краеведческих информационных материалов «Малая Родина»
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Фото предоставлено Оргкомитетом конкурса Малая Родина

Фото предоставлено Оргкомитетом конкурса Малая Родина

Организаторы конкурса: Издательский дом «Комсомольская правда», ООО «МояОкруга», Ассоциация волонтерских центров при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В конкурсе приняли участие музейные сотрудники, волонтеры культуры и краеведы. Было прислано более 1200 заявок со всех регионов России.

По итогам первого этапа было отобрано 50 работ-финалистов. На заключительном этапе члены жюри провели повторную оценку материалов, присланных на конкурс, по таким критериям, как доступность изложения (отсутствие сухих перечислений, казенного, канцелярского языка, пригодность для восприятия целевой аудиторией - молодёжью от 12 до 30 лет), оригинальность подачи и литературная грамотность, качество и глубина краеведческого исследования. Оценки по этим критериям прибавились к баллам, полученным на первом этапе, и получился итоговый рейтинг.

«Хочется выразить благодарность всем участникам конкурса. Очень важно, чтобы он не стал разовой акцией. Такие мероприятия вносят важный вклад в сохранение истории нашей страны. Благодаря конкурсу «Малая Родина» появится электронная база краеведческих материалов, каждый из которых – это уникальный рассказ автора о судьбе родного края», - отметила заместитель Министра культуры Ольга Ярилова.

Победителем конкурса «Малая Родина» 2020 года стала Екатерина Плешакова из Саратовской области. Екатерина подготовила материал о ветеране санэпидслужбы Маргарите Якимовой, которая всю жизнь (она прожила 95 лет) отважно боролась с холерой, туляремией и другими инфекциями. Второе место в конкурсе получила Любовь Потехина и её история о декабристе Дмитрии Завалишине, изменившим Читу. Третьим местом конкурса “Малая родина” оценили члены жюри работу Жоры Хачяна из Кемеровской области о рабочем поэте из глубинки Леониде Торгаеве.

Победители конкурса будут приглашены в Москву на церемонию награждения. Жюри также приняло решение поощрить дополнительно 10 конкурсных работ, которые набрали наибольший итоговый рейтинг (помимо победителей конкурса) – авторам этих работ будут направлены дипломы лауреатов конкурса.

Конкурс "КП"

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