Главная инвестиция автопрома

Автор фото: Михаил СОРОКИН

В Нижнем Новгороде начала работу новая сертифицированная лаборатория ПЦР- и ИФА-диагностики. Современный исследовательский центр, построенный по инициативе руководства «Группы ГАЗ» и ее акционера Олега Дерипаски, стал частью Центра медицинской профилактики Горьковского автозавода. В условиях пандемии коронавируса быстрая и точная диагностика особенно актуальна, но возможности центра гораздо шире. Как и сам подход автомобилестроительного холдинга к организации системы здравоохранения своих сотрудников.

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ

Для крупных промышленных предприятий пандемия COVID-19 стала настоящим испытанием: как сохранить работоспособность производства в полном объеме, не допустив при этом массового распространения инфекции? Пожалуй, не будет преувеличением, если сказать, что решить эту задачу смогли немногие. И речь не только о грамотной и оперативной организации противоэпидемиологических мероприятий (хотя и это тоже важно). Дело в самом подходе — справились только те компании, для кого охрана здоровья сотрудников являлась приоритетом задолго до нового коронавируса.

В Нижегородской области примером такой работы является социальная политика “Группы ГАЗ”. На протяжении многих лет по личной инициативе акционера Олега Дерипаски холдинг целенаправленно инвестирует в организацию системы здравоохранения Горьковского автозавода и других входящих в периметр предприятий. И это большая комплексная работа. Но обо всем по порядку.

Автозавод всегда был городом в городе — крупнейший район Нижнего Новгорода, в котором стараниями руководства ГАЗа есть все, необходимое для жизни. Старожилы любят вспоминать советские времена, когда крупный местный микрорайон Соцгород полностью оправдывал свое название. Но сегодня для социального сектора “Группа ГАЗ” делает ничуть не меньше.

Уже тот факт, что созданная еще в 1933 году собственная медико-санитарная часть автозавода не просто сохранена, но и развивается, — один из уникальных случаев в истории постсоветской промышленности. Когда-то заводские поликлиники и санатории-профилактории были привычным делом, но большинство предприятий их утратили, в лучшем случае оптимизировав медобслуживание своих сотрудников до ставки дежурного врача в медпункте.

НА УРОВНЕ ЛУЧШИХ ЧАСТНЫХ КЛИНИК

Комплектации Центра медицинской профилактики ГАЗ (ЦМП ГАЗ) может позавидовать даже самая обеспеченная частная клиника — аналогичный уровень подготовки докторов и техническую оснащенность в Нижнем Новгороде, да и в столице, могут предложить единицы медучреждений.

В составе центра, рассчитанного на 1000-1300 посещений в день, — 19 отделений, в том числе скорой медицинской помощи, терапевтическое, хирургическое и другие, клинико-диагностическая лаборатория, амбулатория, дневной стационар на 70 койко-мест, одна из лучших в городе физиолечебница. А так как ЦМП ГАЗ — это, в первую очередь, медцентр для сотрудников автозавода, медицинская помощь приближена к рабочим местам структурных производственных подразделений: в цехах организованы здравпункты и профилактории, и их график адаптирован к режиму работы промышленного предприятия.

Коллектив центра — 122 врача, из которых 43 имеют высшую категорию, а также более 256 специалистов среднего медперсонала, из них 186 высшей категории. Очень показательный факт: если в других медучреждениях Нижнего профосмотры, как правило, ведут те же врачи, что работают в системе ОМС, то в ЦМП ГАЗ - это отдельные специалисты, более того, в штате есть врач-профпатолог.

Специалисты ЦМП работают на современном медицинском оборудовании и аппаратуре. В центре есть цифровое рентгеновское и лабораторное оборудование, маммограф, узи-аппараты экспертного класса (некоторые образцы — уникальные для города), ФГДС, денситометр, электроэнцефалограф, электромиограф, аппарат ударно-волновой терапии BTL — в последние годы «Группа ГАЗ» масштабно инвестировала в техническое оснащение центра. В планах на ближайший год — закупка для поликлиники аппаратов компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии. Помещение к приему оборудования уже готовится, и, как обещают в компании, в начале 2021 года оно будет введено в эксплуатацию.

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ТЕСТИРОВАНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

Одним из недавних медицинских проектов «Группы ГАЗ», запущенных в период пандемии коронавируса, стала организация на базе ЦМП ГАЗ новой сертифицированной лаборатории для исследования широкого спектра инфекций, в том числе на COVID-19.

Колоссальная работа была проведена в очень сжатые сроки — собственный исследовательский центр был создан с нуля за три месяца, в условиях работающего медицинского центра. Для новой лаборатории выделен целый этаж, изолированный от остальных помещений ЦМП — даже ее сотрудники не могут войти внутрь без магнитного ключа. Глянцево-белые помещения лаборатории напоминают космический корабль — как по стерильности, так и по оснащению. В каждом из трех боксов и предбоксов лаборатории смонтирована автономная приточно-вытяжная вентиляция с многоступенчатой фильтрацией воздуха. Установлены огромные шкафы с вытяжкой, фильтрами тонкой очистки и ультрафиолетовой лампой для обеззараживания воздуха.

«Я горжусь тем, что сейчас мы ни в чем не уступаем крупным исследовательским центрам, — пояснила заведующая лаборатории Елена Ивахина. — Например, с помощью высокочувствительного метода ПЦР можно определять любые вирусы и бактерии».

Для работников «Группы ГАЗ» с малейшими признаками простудных заболеваний тестирование в лаборатории будет бесплатным. Но стоит отметить, что по решению руководства холдинга компания изначально оплачивала тесты на COVID-19 всех сотрудников с симптомами ОРВИ. Теперь же, благодаря своей системе диагностики, будут еще и быстрые результаты.

Автор фото: Михаил СОРОКИН

Собственная лаборатория — дорогое удовольствие: «Группа ГАЗ» инвестировала в ее создание 25 млн руб. Эти средства — часть общих расходов холдинга на противодействие новой коронавирусной инфекции, до конца года их объем составит около 1,5 млрд руб. С самого начала карантина на автозаводе реализуется огромный комплекс мероприятий, охватывающий все возможные процессы — от реорганизации рабочих мест и дезинфекции помещений до усиленной работы здравпунктов, создания карантинных боксов и т.д. Все эти меры позволили не допустить распространения коронавируса на территории предприятия и района.

УРОКИ COVID-19

Комплексный подход «Группы ГАЗ» к организации системы здравоохранения оценили сами пациенты. В этом году Центр медицинской профилактики ГАЗ стал лауреатом национального конкурса «Лучшие частные клиники РФ-2020». Победа была присуждена по итогам независимого опроса населения страны, проведенного Научно-исследовательским институтом социальной статистики. Открытый способ анкетирования предполагал, что каждый респондент самостоятельно указывает лучшую, по его мнению, организацию, а не выбирает ее из ограниченного числа. Причем участники опроса, оценивая качество услуг медцентров, указывали только одно учреждение, которое они посещают регулярно на протяжении длительного времени.

«В этом году сотрудники нашей поликлиники, как и многие медики, оказались на передовой борьбы с COVID-19, — напомнил генеральный директор ЦМП ГАЗ, главный врач Валентина Цывова. — Мы оперативно перестроили работу в соответствии с новыми вызовами и в совокупности с защитными мероприятиями на производствах мы смогли выстроить надежный барьер от вируса. Наших пациентов обслуживают высококвалифицированные специалисты, в распоряжении которых – самое передовое диагностическое оборудование».

Высокие оценки ЦМП ГАЗ принимает и со стороны профессионалов медицинского сообщества. В начале сентября по приглашению акционера “Группы ГАЗ” Олега Дерипаски ЦМП и две больницы Автозаводского района посетил доктор медицинских наук, заместитель главного врача московской городской клинической больницы № 52 Сергей Царенко. Высоко оценив организацию медицинской помощи на автозаводе, он принял участие в конференции с врачами нижегородских больниц и поделился лучшими практиками лечения больных коронавирусной инфекцией.

После такого обзора работникам ГАЗа можно было бы только позавидовать. Но дело в том, что развитие заводского Центра медицинской профилактики давно вышло за пределы частной инициативы — это работа на благо системы здравоохранения всего крупнейшего района города. ЦМП ГАЗ более 15 лет работает в системе ОМС, а это означает, что гарантированную полисом обязательного медицинского страхования амбулаторную помощь могут получить не только сотрудники ГАЗа, но и жители всего Автозаводского района Нижнего Новгорода.

… Пандемия COVID-19 многому научила жителей нашей страны. И один из главных уроков состоит в том, что без помощи социально ответственного бизнеса, на протяжении многих лет, как «Группа ГАЗ», всемерно поддерживающего систему здравоохранения, справиться с проблемой было бы на порядок тяжелее.