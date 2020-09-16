Кандидат в президенты США повесил на стене фото Путина

Рэпер Канье Уэст Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский рэпер Канье Уэст, известный не только выдвижением своей кандидатуры на пост президента США, но и высокими гонорарами, опубликовал ряд постов в Twitter, в которых заявил, что не будет выпускать музыку до тех пор, пока не пересмотрит контракты с компаниями Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing.

По мнению рэпера, лейблы нещадно эксплуатируют труд музыкантов.

Себя же Уэст назвал новым Моисеем, который поможет людям избавиться от гнета корпораций.

«Мне нужно увидеть все контракты. Я не собираюсь смотреть, как мои люди будут порабощены. Я рискую жизнью ради своих людей: музыкальная индустрия и Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) - современные корабли рабов. Я - новый Моисей», – написал рэпер.

Большинство из последних постов Уэста представлены короткими предложениями типа «Мы должны развиваться», «Мои дети будут владеть моими хозяевами» и им подобными.

Уэст закончил общение с поклонниками публикацией прикрепленной к стене фотографии с изображением президента России Владимира Путина во время занятий дзюдо и надписью «Правило номер один – слушайте Канье Уэста».