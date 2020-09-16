Павел Крашенинников: В осеннюю сессию примем не 40, а 50 законов. Самые срочные? Все!

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Павел Владимирович, вы еще на прошлой сессии говорили, что продолжите работать над проектами, связанными с поправками в Конституцию. Проектов вроде как было 100, а теперь озвучена цифра 40. Какая информация ближе к правде?

- Законов, которые потребуют корректировки после введения в действие Конституции, действительно 100, может, даже чуть больше. В осеннюю сессию предполагается внести на рассмотрение 40 проектов, а, может быть, их будет и 50. Но я подчеркну, что у нас нет какой-то спешки, в данном случае качество -главный критерий. И системность, чтобы законы друг друга дополняли и взаимодействовали.

- Скажите, а по какому принципу вы из 100 с лишним выбрали эти 40?

- Сейчас субъектами внесения проектов являются президент и правительство. Если речь идет о безопасности государства, о судоустройстве, о правоохранительных органах, о государственном строительстве – это прерогатива президента. Если речь идет о социальной политике, о бюджете, о пенсиях, то это - правительство.

- А вам самому какие проекты ближе? Какие вы будете, пользуясь своим служебным положением, вперед «проталкивать»?

- Пользуясь компетенцией комитета и тем, что мы занимались Конституцией, конечно, я обращаю внимание на законы по государственному строительству, по актам, связанным с судоустройством.

- А закон о правительстве в числе приоритетных?

- Да, поскольку принципы формирования кабинета сильно меняются. Раньше Государственная Дума утверждала только премьера, представленного указом президента, а теперь будет голосовать за каждого члена правительства индивидуально. По кандидатурам силового блока будут проводиться консультации в Совете Федераций.

- Что лично у вас в портфеле?

- У нас в портфеле УК, УПК с точки зрения невозможности отчуждения территорий страны.

В самом конце прошлой сессии приняли поправки в закон о противодействии экстремизму, где уточнили, что таковыми считаются и публичные призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность страны.

- А, да, за это будут штрафовать.

- От ста тысяч до трехсот тысяч или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Ну, у нас есть текущая деятельность, и достаточно большая, но, как правило, осенняя сессия все-таки концентрируется на бюджете, в том числе, на параметрах конституционных по поводу индексации выплат.

- То есть, в бюджете уже сейчас предусмотрена индексация пенсий, минимальных зарплат?

- Да, совершенно верно. Это уже выполняется…