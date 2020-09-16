Современное искусство для всех: в Москве пройдет международный фестиваль ArtLife2020

Творческое мышление подталкивает находить самые необычные пути развития. Фото предоставлено Академией Art Life.

Пожалуй, сложно найти более спорную тему, чем современное искусство. Одни считают, что произведения современных художников не имеют ни вкуса, ни глубины, а кто-то видит в их творениях серьезный смысл, меняющий взгляд на мир. Как бы то ни было, самые необычные арт-объекты вызывают горячие дискуссии, привлекают к себе всеобщее внимание и вызывают желание познакомиться с ними поближе.

И такая возможность у москвичей и гостей столицы есть: с 19 по 27 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет крупнейший фестиваль современного искусства ArtlifeFest.Вход на фестиваль бесплатный, ведь его организаторы уверены: искусство должно быть доступно всем. Поэтому и название для него выбрано соответствующее: «Преодолевая расстояния».

Участники фестиваля научатся не просто рисовать, а создавать целые произведения под руководством профессиональных художников. Фото предоставлено Академией Art Life.

- Мы стремимся показать, что у искусства нет границ, оно не знает государственных или языковых барьеров, этнических или религиозных различий, - говорят организаторы мероприятия.

Со всего мира

На фестивале будет представлено более 300 картин и скульптур, выполненных в самых разных техниках. Часть полотен посетители смогут увидеть в дополненной реальности - это позволит ценителям искусства полностью погрузиться в атмосферу произведений. Сложного ничего нет: для интерактивного путешествия по миру творчества понадобится лишь мобильное приложение Artlife, скачать которое сможет любой желающий.

Свои произведения на фестиваль привезут художники из 22 стран, среди которых Китай, Испания, Франция, Великобритания, Бразилия, Канада и другие. Многие художники приедут в столицу лично, чтобы прочесть лекции, провести мастер-классы и даже создать работы на глазах у зрителей.

Более 300 произведений современного искусства - и все они стоят того, чтобы их увидеть! Фото предоставлено Академией Art Life.

Искусство из первых рук

Гости фестиваля смогут не только любоваться произведениями, но и создавать картины самостоятельно. Конечно, под руководством мастеров. Для этого на площадке фестиваля пройдут мастер-классы и демоклассы для взрослых и детей. Их участники научатся писать акварелью, акрилом, маслом, пастелью, шаг за шагом повторяя технику художника. Кроме того, можно будет освоить техники графики, скетчинга, фешен- и цифровой иллюстрации, бумажной скульптуры и поп-стрит-арта. На таких интерактивных уроках можно будет не только рисовать, но и общаться с художником, задавать ему вопросы и перенимать опыт.

Не упустите момент увидеть, как рождается искусство. Фото предоставлено Академией Art Life.

Образовательная часть

Фестиваль ArtlifeFest - это не просто выставка современного искусства, но и важное образовательное событие. Все дни, в которые будет проводиться фестиваль, на его территории будет работать бесплатный лекторий – образовательное пространство на 750 слушателей. Расписание плотное: более 50 лекций по самым актуальным темам от ведущих спикеров в сфере искусства и художников фестиваля

КОНКРЕТНО

Международный интерактивный фестиваль современного искусства ArtLifeFest2020 пройдет с 19 по 27 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж». Вход на фестиваль бесплатный. Среди 62 иностранных участников фестиваля будут в том числе Элен Баллок, Кэти Роджерс, Бен Эштон, ЛюЙи, АбухамидАсади, Дэвид Даунтон и другие звезды мирового изобразительного искусства и моды.

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