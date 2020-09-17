Суд в Швейцарии разрешил внести в конституцию права крупных обезьян

Зооактивисты требуют защиты духовной и физической жизни приматов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральный суд Швейцарии принял решение, согласно которому в конституции кантона Базель могут быть закреплены права крупных обезьян. Законодательная судьба приматов будет решена на референдуме.

Зоозащитники кантона давно добиваются закрепления прав приматов на конституционном уровне. По мнению активистов, такое решение поможет обеспечить неприкосновенность крупных обезьян, а также защиту их физической и духовной жизни.

Ранее суд Базеля также выступил на стороне зоозащитников, а совет кантона Базель-Штадт признал требования обоснованными.

Кампания по защите животных ведется с 2016 года, за это время активисты убедили более трех тысяч местных жителей поставить подпись под соответствующей петицией.

Кантон в Швейцарии представляет собой субъект федерации. Каждый из таких субъектов имеет свой кантональный совет, собственную конституцию и полностью самостоятелен в принятии ключевых решений относительно внутренней политики. Правительство Швейцарии по большей части занимается международными вопросами, формированием бюджета страны и улаживанием проблем, которые не удалось решить на местном уровне. В составе Швейцарии - 26 кантонов.