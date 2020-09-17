Университеты династии Вдониных

Фабрику, которая со временем разрослась в масштабное предприятие, начали строить в 1850 году. Фото предоставлено пресс-службой предприятия

Ах, какой же ажиотаж вызвала в середине 19 века придуманная Королевским обществом искусств Великая выставка промышленных товаров. А отзыв на представленный в российской экспозиции каменный мозаичный стол и шкаф был просто восторженным: мы не думали, что столь трудные и так хорошо отделанные произведения были когда-либо исполнены со времен древнейших греков и римлян.

Как знать, быть может волны энтузиазма, расходившиеся во время подготовки и проведения выставки в лондонском Гайд-парке, достигли и купца 1 гильдии П. В. Сергеева. На северо-востоке от города Пенза, на реке Сура, рядом с мукомольной мельницей и лесопильным сараем в ту же примерно пору, в 1850 году, купец начал строить писчебумажную фабрику.

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВДОНИН

Более ста лет спустя с той поры, молодой выпускник Ленинградской лесотехнической академии Василий Вдонин, наверняка, и не догадывался о коллеге по профессии из прошлого. И уж совсем не предполагал, что однажды судьба сделает удивительный поворот. И свяжет накрепко делом всей жизни его, пролетария до мозга костей, с представителем знатного купечества и главой города Пенза П. В. Сергеевым.

Но обо всем по порядку.

Работал Василий Вдонин инженером-технологом в леспромхозах, лесокомбинатах страны. Главным инженером, генеральным директором Пензенского областного управления лесного хозяйства.

Генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин. Фото предоставлено пресс-службой предприятия

Осваивал технологические процессы. Кроме профессиональных азов, советская школа помогла усвоить правило, что люди – главное звено. От рядовых лесников, рабочих до инженеров, руководителей разного уровня.

Этого правила придерживался и став с 1987 года генеральным директором предприятия «Маяк революции». Конец советской эпохи привел к популярной широкой распродаже заводов и фабрик. Без пространных речей Вдонин берег предприятие. Когда привычка ведения планового хозяйства предполагала ожидание подсказок сверху, не ждал. Мониторинг рынков. Критический взгляд на устаревшее оборудование, и острое понимание необходимости модернизации. Поиск инвесторов.

Спустя годы, Василий Вдонин скажет: «Реформы в России должны проводиться так, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным в новых экономических условиях». И сегодня готов повторить эти слова. Но, с пониманием, как трудно это было реализовывать в 90-е - на переломном этапе развития страны.

Убежденность в правильности выбранной цели сумел передать дочери и сыну, что влились в костяк коллектива и стали работать рядом. Через годы рядовой экономист Светлана Васильевна стала финансовым директором предприятия. Без преувеличения ее служба сегодня - центр финансовой аналитики и точной оценки эффективности инвестиций в новые проекты предприятий холдинга.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ВДОНИН

Еще более длинный маршрут в профессию прошел Владимир Васильевич – от студента-практиканта, до инженера в отделе маркетинга, руководителя отдела по внешне-экономическим связям, директора по производству. Международные выставки отраслевого оборудования, стажировки, учеба, объединение вокруг себя неуспокоенных единомышленников. Прогнозирование развития отрасли. Иными словами, переходя с кембриджского понятия vision, на русское - видение перспективы.

Проверено временем, что с самых близких - спрос вдвойне. Никаких поблажек, формат общения: руководитель - подчиненный. И только потом, когда университеты старшего Вдонина были пройдены, пусть изредка, стали проскальзывать нотки участия, поддержки отца. И они дороги всем, особенно на фоне общего удовлетворения работой соратников. Достойных участников возглавляемого Василием Алексеевичем Совета директоров Холдинговой группы компаний.

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ СЕРГЕЕВ И ПРОДОЛЖАТЕЛИ ЕГО ДЕЛА

- Если вспомнить историю вашего предприятия со строительства писче-бумажной фабрики в 1850 году купцом 1 гильдии П. В. Сергеевым?

- Да, Петр Васильевич – наш основатель. И фабрика впоследствии вышла на лидирующие позиции в отрасли в России.

Поразило, как, вспоминая давно минувшую пору, сегодняшний генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин говорил о создателе фабрики, как об одном из ветеранов предприятия. А он продолжал в том же духе.

- Если бы довелось пообщаться с Петром Васильевичем сегодня, рассказал бы ему, что созданное им детище выросло из коротких штанишек. И марку держит. Наша Холдинговая компания – единственный в России производитель бумаги-основы облицовочных материалов для мебельной промышленности, входит в число пяти крупнейших в России компаний по производству обоев и тетрадей, в тройку ведущих производителей допечатного оборудования в России.

Во второй половине 19 века производимую бумагу измеряли стопами, и результаты фабрики впечатляли. Не для того, чтобы смутить основателей своими цифрами, а для того лишь, чтобы подчеркнуть: дело Петра Васильевича мы продолжаем. В 2019 году предприятиями ОАО «Маяк» произведено продукции, выполнено работ, оказано услуг на сумму 14 млрд. рублей. Производство бумаги и картона составило 133 тысячи тонн, обоев - 24 миллиона условных кусков. Школьных и общих тетрадей выпущено 146 млн. и 5,7 млн. штук, соответственно.

В основе этих достижений – усилия и стремление сплоченного и работоспособного коллектива, специалистов высокой квалификации, с большим опытом работы на производстве. А еще кардинальное техническое перевооружение, проведенное в холдинге в соответствии со стратегическим планом развития.

В последние годы реализованы инвестиционные проекты по развитию производства тарных видов бумаг, производства обоев, печатных форм, проект собственной генерации ГТУ ТЭЦ. Инвестпроект по расширению производства бумаги-основы декоративных облицовочных материалов для выпуска мебели, пластика, отделочных материалов и ламинированных покрытий полов. Мы развиваем новые формы сотрудничества с ведущими европейскими фирмами, расширяем внешнеэкономические связи.

- А что в этом, трудном году, Владимир Васильевич?

- По прогнозу, к октябрю выйдем на 102 % к уровню минувшего года. Но не столько это главное. Мы сберегли коллектив. Несмотря на вынужденные простои из-за коронавируса и вводимых ограничений, все работники предприятия в полном объеме получили заработную плату. Не изменили мы и ранее установленное правило ежегодно индексировать ставки на процент инфляции. Другую традицию – к профессиональному празднику дню работников леса сотрудникам выплачивать по окладу – сохранили тоже.

Компания использует современное оборудование и постоянно обновляет техническую базу. Фото предоставлено пресс-службой предприятия

- Не самые капиталистические традиции…

- Да, примеры не из классической теории бизнеса. И люди наши это тоже понимают. Но если под новый год было обещано, значит, надо выполнять. Коронавирусы приходят и уходят. А профессиональный коллектив в 1600 человек надо беречь.

В кабинете Владимира Вдонина в этот день мы говорили о многом. О редких, пусть раз в год, поездках на малую родину в село Пашково в Земетчинском районе, где прошло детство, где похоронены два деда-фронтовика. О депутатских приемах избирателей в Нижнеломовском, Спасском, Вадинском и Наровчатском районах. О том, что нравится, когда удается помочь людям.

Годами ранее депутатом городского и областного Совета народных депутатов был и Василий Алексеевич Вдонин.

И снова вспомнились слова Василия Алексеевича Вдонина о том, что каждый человек в новых экономических условиях должен чувствовать себя защищенным. И это не просто слова. Прозрачная и высокая зарплата, ее индексация. Собственный физкультурно-оздоровительный комплекс с бесплатным посещением, заводской и тоже бесплатный стоматологический кабинет.

Уходящим на заслуженный отдых сотрудникам холдинга вручается памятная медаль предприятия и бессрочный пропуск. И они приходят пообщаться с друзьями, узнать последние новости, вкусно и сытно пообедать в заводской столовой, заплатив всего лишь привычные 20 рублей.

…Спустя четверть века, в 1875 году сыновья основателя бумажной фабрики в Пензе Петра Васильевича Сергеева, неоднократно избиравшегося головой города Пенза, создали на предприятии товарищество на паях. Так и, спустя долгие годы, появилось открытое акционерное общество «Маяк».

Сегодня это мощный и современный холдинг, чья продукция постоянно удостаивается высоких наград на международных выставках, со стилем основателя входящих в холдинг предприятий Василия Алексеевича Вдонина, его компаньонов, не стесняющихся добавлять человеческие штрихи в коллективный портрет капитализма. Стилем, ставшим корпоративной этикой и культурой.

Это ли не развитие по спирали. Очень достойное развитие.