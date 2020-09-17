Польша намерена арестовать российских авиадиспетчеров по делу Качиньского

Генеральная прокуратура Польши заявила, что намерена добиваться ареста трех российских авиадиспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в апреле 2010 года, в день, когда потерпел авиакатастрофу польский борт №1. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральная прокуратура Польши заявила, что намерена добиваться ареста трех российских авиадиспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в апреле 2010 года, в день, когда потерпел авиакатастрофу польский борт №1.

«Следственная группа №1 генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный. <...> Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей», – сообщила пресс-служба польской генпрокуратуры.

Если суд признает обоснованность выдвинутых требований, диспетчеров могут объявить в международный розыск.

В авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года погиб президент Польши Лех Качиньский. В тот роковой день вместе с ним на борту правительственного ТУ-154 находились 87 пассажиров и 8 членов экипажа. Во время захода на посадку авиалайнер зацепил деревья и рухнул на землю. Выжить не удалось никому.

Правительственная делегация, состоявшая из политических, религиозных и военных деятелей Польши направлялась с визитом на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела, в котором от рук сотрудников НКВД, по официальным данным, погибло более 21,5 тысячи поляков.

Согласно заключению следственной комиссии, крушение самолета произошло по причине недостаточной видимости, а также неправильные действия экипажа лайнера. В Польше выводы российского Межгосударственного авиационного комитета признали, однако указали на ошибки со стороны диспетчеров смоленского аэропорта и недостаточную техническую оснащенность аэродрома.

Спустя несколько лет, в 2018 году заключения комиссии в Польше были аннулированы, а власти страны инициировали новое расследование причин авиакатастрофы, настаивая на версии преднамеренного взрыва самолета еще до его падения. В России заявили, что повторное расследование преследует исключительно политические цели.

Комментируя намерение польской генпрокуратуры, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва относится к подобной инициативе отрицательно. Также представитель Кремля сказал, что ему неизвестно, обращалось ли польское ведомство к российским коллегам с запросом об аресте смоленских диспетчеров.