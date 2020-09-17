Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Польша намерена арестовать российских авиадиспетчеров по делу Качиньского

Кремль уже отреагировал на это требование
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (8)Комментарии (8)
Генеральная прокуратура Польши заявила, что намерена добиваться ареста трех российских авиадиспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в апреле 2010 года, в день, когда потерпел авиакатастрофу польский борт №1.

Генеральная прокуратура Польши заявила, что намерена добиваться ареста трех российских авиадиспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в апреле 2010 года, в день, когда потерпел авиакатастрофу польский борт №1.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральная прокуратура Польши заявила, что намерена добиваться ареста трех российских авиадиспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в апреле 2010 года, в день, когда потерпел авиакатастрофу польский борт №1.

«Следственная группа №1 генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный. <...> Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей», – сообщила пресс-служба польской генпрокуратуры.

Если суд признает обоснованность выдвинутых требований, диспетчеров могут объявить в международный розыск.

В авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года погиб президент Польши Лех Качиньский. В тот роковой день вместе с ним на борту правительственного ТУ-154 находились 87 пассажиров и 8 членов экипажа. Во время захода на посадку авиалайнер зацепил деревья и рухнул на землю. Выжить не удалось никому.

Правительственная делегация, состоявшая из политических, религиозных и военных деятелей Польши направлялась с визитом на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела, в котором от рук сотрудников НКВД, по официальным данным, погибло более 21,5 тысячи поляков.

Согласно заключению следственной комиссии, крушение самолета произошло по причине недостаточной видимости, а также неправильные действия экипажа лайнера. В Польше выводы российского Межгосударственного авиационного комитета признали, однако указали на ошибки со стороны диспетчеров смоленского аэропорта и недостаточную техническую оснащенность аэродрома.

Спустя несколько лет, в 2018 году заключения комиссии в Польше были аннулированы, а власти страны инициировали новое расследование причин авиакатастрофы, настаивая на версии преднамеренного взрыва самолета еще до его падения. В России заявили, что повторное расследование преследует исключительно политические цели.

Комментируя намерение польской генпрокуратуры, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва относится к подобной инициативе отрицательно. Также представитель Кремля сказал, что ему неизвестно, обращалось ли польское ведомство к российским коллегам с запросом об аресте смоленских диспетчеров.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые