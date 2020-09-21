Эксперты раскрыли, кому на самом деле выгодно «умное голосование»

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Эксперты считают, что итоги выборов оголили несостоятельность этой технологии и определили реальных заинтересантов ее продвижения. И это далеко не простые избиратели.

«Эти выборы выявили истинную суть так называемого «умного голосования», которое уже не первый год преподносится оппозицией как гарантия правильного выбора, - поясняет политолог Олег Бондаренко - Но по факту выходит, что избирателю фактически навязываются определенные кандидаты, которые зачастую грешат проблемами с законом и темными пятнами в репутации».

Действительно, если раньше концепцию «умного голосования» многие воспринимали как эффективный лифт для достойной альтернативы действующей власти, то со временем наступило разочарование. Особенно после знакомства с предлагаемыми кандидатами теми, кто уже получил мандаты за счет поддержки УГ.

Например, в 2019 году новосибирцам в рамках «умного голосования» было предложено отдать голос за бывшего председателя реготделения партии «Яблоко» в Новосибирске Светлану Каверзину, получившую скандальную известность в связи с репостами в интернете оскорбительных для верующих изображений.

В том же году депутатом Мосгордумы от КПРФ с помощью «умного голосования» стал Олег Шереметьев. Однако уже в конце августа 2020 года парламентарий по решению суда оказался под домашним арестом в связи с мошенничеством в особо крупном размере. По версии следствия, народный избранник увел из столичной казны по меньшей мере 2 млн рублей.

Также на попытке мошенничества были пойманы двое депутатов хабаровской краевой думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. Они тоже в прошлом году стали депутатами заксобрания края благодаря «умному голосованию».

«К сожалению, идеологи «умного голосования» не объяснили людям его истинный смысл, - считает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. - Оппозиционеры навязывают людям своего кандидата, не особо заботясь, порядочный ли это человек, что реально он намерен делать в качестве депутата, как это отразится на жизни избирателя. Главное, что он выступает против власти. Остальное им не важно».

В этом году из сотен тысяч кандидатов от «Умного голосования» в законодательные органы прошли единицы. Причем один из них неожиданно заявил о переходе в «Единую Россию». Это избранный в горсовет Новосибирска при поддержке «умного голосования» Александр Мухарицын, который объяснил, что собирается примкнуть к ЕР, чтобы максимально эффективно выполнять наказы избирателей.

«Оппозиция твердит одну мантру: любой лучше, чем тот, что сейчас. Но чем лучше? Неужели, по их мнению, откровенный мошенник лучше неэффективного руководителя, а экстремист – «скучного» чиновника? И как вообще выглядит эта шкала «качества»?» - недоумевает политолог.

Интересно также, что иногда «умное голосование» «поддерживает» кандидатов, даже не ставя их самих об этом в известность. При этом «выдвиженцы» не в восторге от такой «поддержки» и всячески от нее открещиваются. Так, например, руководители томских региональных отделений «Справедливой России» и КПРФ Галина Немцева и Наталья Барышникова подчеркнули, что кандидаты от их партий победили сами, а не как рекомендованные «умным голосованием». Хотя создатели проекта записали их победы на свой счет.

Иными словами, «умное голосование» оказалось ненужным ни избирателям, которые хотели бы самостоятельно выбирать кандидатов, а не голосовать по чужой указке, ни кандидатам, которые хотят избираться со своей программой сами, а не становиться техническими выдвиженцами.

«Необходима эта история с «умным голосованием» только самим его создателям для того, чтобы не стать политическим трупом, чтобы создать ощущения эффективной оппозиции, способной брать власть и работать во власти. Но тот, кто эту власть сегодня взял, настаивает на том, что работал сам, без «Умного голосования». Это говорит само за себя», - констатирует Иванов.

Поэтому в общем-то закономерно, что из более 1170 кандидатов, выдвинутых с помощью «умного голосования» на довыборы в Госдуму, выборы в заксобрания регионов и городские думы, депутатами в итоге стали меньше сотни из них. Вдобавок около 60% получивших мандаты оказались коммунистами, что вряд ли изначально было целью организаторов УГ.