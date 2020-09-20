Как русские опять татаро-монголов побили

На Куликовом поле вновь была битва. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Куликовом поле вновь была битва. Реконструкторы воссоздали ход сражения, произошедшего 640 лет назад. Тогда русские князья под предводительством Дмитрия Донского впервые объединились, чтобы противостоять татаро-монгольскому игу. И победили, превосходящие по силе войска хана Мамая. Именно это сражение историки называют началом создания российского государства, объединения раздробленных княжеств вокруг Москвы.

В честь этого важного события на Куликовом поле в Тульской области были устроены различные мероприятия. Сначала в Храме Сергей Радонежского прошла литургия, были помянуты все герои, погибшие за отечество. А к стеле-памятнику Дмитрию Донскому была принесена земля с других Ратных полей России: с Бородинского и с Прохоровки.

Затем любители истории воссоздали мир русского средневековья. Было открыто торжище (так раньше назывался рынок) с сувенирами, гостей угощали русской кухней, а историческое общество «Двуглавый Орел» устроило почти самый настоящий традиционный русский кулачный бой, стенка на стенку. Сотня бойцов весело мутузили друг друга. Правда, в боксерских перчатках.

На мероприятии выступили полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин и председатель общества «Двуглавый Орел» Константин Малофеев.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ