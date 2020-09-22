Подведены итоги самого масштабного за всю историю движения финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Первенство проходило с 6 по 21 сентября 2020 года по всей стране в дистанционно-очном формате. Условия пандемии коронавируса стали настоящим вызовом для организаторов, благодаря которым России удалось первой в мире создать и применить на практике принципиально новую технологию проведения соревнований и оценки конкурсантов. В результате нацфинал WorldSkills Russia - 2020 стал самым масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и мирового движения Ворлдскиллс, собрав более 3 тыс. участников. Среди них около 1 тыс. юниоров, а также иностранные конкурсанты. Экспертное сообщество представили более 700 человек.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам нацфинала: «Приветствую финалистов, победителей и всех участников VIII Национального чемпионата “Молодые профессионалы”. Несмотря на то что в нынешнем году это престижное мероприятие прошло в онлайн-формате, оно стало большим и по-настоящему значимым событием для каждого из вас. Вы хорошо к нему подготовились, продемонстрировали строгому экспертному жюри высокое мастерство, собранность, умение оперативно справляться с нештатными ситуациями. А главное, доказали самим себе, что способны на равных соревноваться с лучшими молодыми профессионалами из разных регионов страны и добиваться успеха, идти вперед. Убежден, что такие востребованные временем проекты, каким, безусловно, является национальный чемпионат WorldSkills Russia, содействуют популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования, создают возможности для творческой, личностной самореализации юношей и девушек. И конечно, формируют в обществе уважение к человеку труда. От души поздравляю финалистов и победителей, желаю всем новых достижений и всего наилучшего».

Поздравляя участников и победителей финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), заместитель председателя Правительства РФ Татьяна ГоликоваТатьяна Голикова подчеркнула: «Движение Ворлдскиллс прочно вошло в нашу жизнь, в национальные приоритеты, стало частью национальных проектов “Образование”, “Демография”, входит в нацпроект “Производительность труда”. Все показали очень высокие результаты и все демонстрируют, что это продвижение нашей молодежи вперед, к профессиональному треку. Еще в 2018 году количество девушек и юношей, которые поступали в средние специальные организации в России, составляло 963 тыс. человек. Сегодня, в 2020–2021 учебном году, мы ожидаем уже 1 млн 200 тыс. человек. И этому способствовало движение Ворлдскиллс». Татьяна Голикова пожелала успехов и побед всем финалистам, участникам, наставникам и организаторам события, а также будущим участникам соревнований: «Ворлдскиллс дает путевку в жизнь. Это величайшее достижение этого проекта, который очень прочно внедрился в России и идет семимильными шагами, давая возможность постигать не только рабочие профессии, а продолжать жизнь в профессии и высшем образовании и становиться наставниками».

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

«Мы отмечаем в этом году 80 лет среднего профессионального образования в стране. 2 октября мы примем стратегию развития среднего профессионального образования. Одним из ключевых элементов будет движение Ворлдскиллс, оно двигает нас вперед, это наш драйвер», – подчеркнул глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, поблагодарив всех организаторов чемпионата и всю команду за высокий международный уровень подготовки.

«Наша сила не в том, что мы сильны поодиночке, а в том, что мы сильны в команде. Я бы хотел высказать самую большую благодарность нашей самой большой команде, куда входит и правительство, и министерство, безусловно, и губернатору Кузбасса, который сделал самую рискованную ставку провести чемпионат, когда в других странах его просто отменяют, компаниям, которые нас поддерживают, и, конечно, команде Ворлдскиллс Россия. Огромное спасибо болельщикам, участникам, экспертам. И, конечно, самые теплые поздравления тем ребятам, которые получили золотые, серебряные и бронзовые медали. Все участники соревнований – победители! За вами будущее. Спасибо, что этот праздник есть», – отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

«Это получился настоящий праздник нашей молодежи, – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. – Поздравляю прежде всего участников, экспертов, которые серьезно трудились, огромный привет болельщикам. Огромное спасибо Правительству РФ, организаторам Ворлдскиллс за то, что в стране есть такой чемпионат. Поздравляю всех с завершением чемпионата. Желаю участвовать в следующих и обязательно побеждать».

В рамках церемонии были объявлены лидеры рейтинга «Кубок регионов России» в зачёте региональных сборных субъектов Российской Федерации и образовательных организаций по итогам Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в дистанционно-очном формате. В номинации «Абсолютный чемпион» был награжден регион, набравший наибольшее количество баллов среди других регионов: им стала Москва. Диплом и кубок 1-й степени получила Республика Татарстан, диплом и кубок 2-й степени – Кузбасс, диплом и кубок 3-й степени достался Московской области.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Среди регионов, которые сделали самый большой рывок по сравнению с результатами прошлого года, победителями стали Республика Саха (Якутия) и Томская область. Они поднялись в общем медальном зачете на 10 позиций по сравнению с 2019 годом.

Диплом «Лучший конкурсант Кузбасса» получил Владислав Барышев, набравший среди прочих участников Кузбасса наибольшее число баллов по итогам соревнований в компетенции «Электрослесарь подземный». Организаторы отметили «Самого юного конкурсанта». Им стала Дарья Михневич, 10-летняя участница компетенции «Администрирование отеля» взяла золото финала среди юниоров в группе 10–12 лет. «Самым активным регионом» за участие в интерактивных мероприятиях финала стала Москва. Диплом «За преданность движению WorldSkills Russia» получил Евгений Кислов. Он выступает экспертом в компетенции «Облицовка плиткой» с момента появления движения Ворлдскиллс в России в 2012 году. Конкурсантом, набравшим наибольшее количество баллов, стал Иван Мокробородов, участник из Красноярского края по компетенции «Промышленная автоматика».

В рамках национального чемпионата была запущена интерактивная карта болельщиков, которая будет действовать и дальше. Участников чемпионата поддерживало 130 тыс. человек. Клубы болельщиков были организованы в 62 регионах России, самые многочисленные – в Кузбассе, Самарской области и Краснодарском крае. В конкурсе клубов болельщиков победила Ярославская область.

Всего в рамках финала национального чемпионата соревнования прошли по 130 компетенциям в дистанционно-очном формате (для юниоров – по 71). Участники выступали в домашних регионах более чем на 3 тыс. площадок проведения соревнований – в колледжах и центрах компетенций в режиме «24/7». Более 10 тыс. камер было установлено, чтобы эксперты в режиме реального времени из Центров управления соревнованиями в Новокузнецке, Москве и Казани следили за ходом соревнований и контролировали строгое соответствие регламенту и оценивали выступление конкурсантов.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

В выставочном формате была представлена компетенция «Геномная инженерия». Продолжилась апробация перспективных компетенций, среди них: «Лазерные технологии», «Машинное обучение и большие данные», «Аддитивное производство», «Проектирование нейроинтерфейсов», «Промышленная робототехника», «Промышленный дизайн», «Технологии композитов», «Интернет вещей» и др. Сегодня Россия –единственная страна, которая предлагает молодым людям обучение по спектру компетенций блоков искусственного интеллекта, машинному обучению в рамках действующей системы среднего профессионального образования.

Финал национального чемпионата по профессиональному мастерству ежегодно проводится в рамках реализации национального проекта «Образование». Ключевая цель таких чемпионатов – обеспечение экономики страны квалифицированными специалистами, готовыми выполнять задачи нового уровня, что входит в число основных приоритетов государства.

В 2020 году организаторами мероприятия стали: Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Кузбасса и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). В качестве партнеров и спонсоров нацфинала выступили более 50 крупнейших компаний различных отраслей промышленности.

В мероприятиях деловой программы финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) приняли участие более 3100 участников, включая иностранных спикеров и представителей 85 субъектов Российской Федерации.

Зрителями и участниками российского финала VIII Национального чемпионата стали 76 стран и 85 субъектов Российской Федерации. Только на трансляции бизнес-миссии, где мы делились опытом организации центров управления соревнованиями и удаленной оценки, присутствовало более 50 стран.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Все желающие наблюдали за происходящим с помощью ежедневных онлайн-трансляций из любой точки мира, которые проходили на канале YouTube и в социальных сетях. На платформе wsr.online гости могли посмотреть видеоролики, перейти на сайт проекта «Билет в будущее» или посетить виртуальный стенд Союза, где можно было ознакомиться с проектами Ворлдскиллс Россия. За время проведения чемпионата платформу посетили более 100 тыс. человек со всего мира, включая страны Азии, Северной, Центральной и Южной Америки, Австралии, стран СНГ, часть африканских стран.

Во время мероприятия провели торжественную церемонию передачи флага следующему региону – столице проведения национального финала Ворлдскиллс Россия. Его принял глава Башкортостана Радий Хабиров: «Это не просто красивый праздник – это важное действо, которое направлено на повышение престижа рабочей профессии, качества профессионального образования и в целом его конкурентоспособности. Ждем всех в гостеприимном Башкортостане». Нацфинал 2021 года пройдет в Уфе.