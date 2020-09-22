Катавшаяся за сборную России с Медведевой и Загитовой фигуристка Елена Радионова завершила карьеру

Елена Радионова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

21-летняя российская фигуристка Елена Радионова официально объявила о том, что прекращает свои выступления. Она в свое время каталась за сборную с Загитовой и Медведевой, а на ЧМ-2015 была в тройке призеров с Елизаветой Туктамышевой.

Более двух лет официально в карьере спортсменки была пауза, и вот она решилась - уходит в обычную жизнь. У себя на личной страничке в Инстаграме спортсменка объявила крайне эмоционально:

- Сейчас я наконец готова сказать то, что так долго не решалась. Возможно, для кого-то это будет не новость, но все-таки хочу сказать об этом официально! Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни. Хочу выразить огромную благодарность моим болельщикам и людям, которые меня поддерживали.

Елена Радионова с Алиной Загитовой (в центре) и Вакабой Хигучи после Гран-При Китая в 2017 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом, Елена Радионова сказала, что она скучает по той атмосфере, которая была в ее жизни, когда она была действующей спортсменкой. И будет все это теперь только вспоминать:

- Фигурное катание навсегда останется в моем сердце. Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт. Я скучаю по всей нашей большой фигурно-катательной семье! Это было нереально крутое время, которое я буду вспоминать только с любовью и трепетом.

Радионова намекнула, что хочет дальше стать тренером, дабы делиться опытом с молодыми фигуристами:

- Наконец пришло время идти дальше, покорять новые высоты, которые будут не менее интересны! Обещаю не отдаляться от фигурного катания. Теперь я буду представать в новых для меня амплуа. Я очень хочу поделиться своим богатым опытом с молодым поколением. Я открываю для себя новую главу жизни, которая будет не менее увлекательной и интересной.

На ЧМ-2015 Радионова стала третьей, а победила Елизавета Туктамышева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, фигуристка уже очень давно по меркам своего вида спорта держала паузу в карьере. Последнее ее соревнование - это чемпионат России 2018, который прошел в декабре 2017 года. На том турнире, который прошел в Санкт-Петербурге, шел отбор на Олимпиаду, чемпионат Европы и мира. А Радионова, которая за несколько лет до этого была бронзовым призером ЧМ-2015, заняла только 10-е место. А победу тогда одержала Алина Загитова.

В последнее время у Радионовой все неплохо в личной жизни - фигуристка встречается с молодым футболистом ЦСКА Константином Кучаевым. Пара регулярно постит совместные фотографии, а Елена - посещает матчи армейцев.