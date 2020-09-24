За отказ сменить веру в Пакистане к смертной казни приговорили отца четверых детей

В отличие от подсудимого адвокат надеется на благоприятный исход событий Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

На протяжении семи лет житель Пакистана Асиф Первиз из тюрьмы вместе со своим адвокатом борется за освобождение.

37-летнего мужчину обвиняют в богохульстве и отказе сменить веру. Асиф воспитывался как христианин и никогда не скрывал этого.

Когда в 2013 году он устроился работать на швейную фабрику, его начальник стал оказывать на него давление и стал требовать принять ислам. Мужчина отказался. Тогда на телефон руководителя стали приходить оскорбительные смс-сообщения, порочащие пророка Мухаммеда, а за это в этой мусульманской стране грозит смертная казнь.

- Это трагическая ситуация; это первый случай в новейшей истории Пакистана, - рассказывает адвокат Первиза Саиф Малук. - Доказать, что подобные сообщения приходили именно от Асифа, по большому счету, нельзя, ведь семь лет назад сим-карты в нашей стране мог купить кто угодно и без предъявления документов.

Адвокат, а также сторонники заключенного настаивают, что Асиф просто отказался поддаться давлению, но он не оскорблял ислам. Семь лет назад мужчину осудили и посадили в тюрьму. А в этом году суд признал его виновным и приговорил к смертной казни. Но защита готовится обжаловать смертный приговор.

- Мы не намерены сдаваться, - заявляет адвокат. – Асиф, конечно же, сломлен, но ему нужны силы, чтобы бороться. Ведь дома его ждут четверо малолетних детей и жена, у которой диагностирован рак.

После того, как мужчину упекли за решетку, его супруга с детьми вынуждена скрываться и перебиваться случайными заработками. Она также опасается преследования со стороны недовольных поведением ее мужа.

В отличие от подсудимого адвокат надеется на благоприятный исход событий. Несколько лет назад он уже способствовал освобождению из тюрьмы пакистанки, которую обвиняли по аналогичной статье. Сразу после выхода на свободу она эмигрировала в Канаду.