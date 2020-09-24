Президент Казахстана заявил о твердой приверженности целям и уставу ООН

Фото: www.akorda.kz/ru

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Организации Объединённых Наций. В этом году ООН отмечает 75-летие со дня своего основания на основе итогов самой разрушительной, как подчеркнул глава Казахстана, мировой войны в истории человечества. Стоит отметить, что нынешнее заседание Генеральной Ассамблеи ООН войдёт в историю тем, что из-за пандемии коронавируса оно впервые проходило в режиме online.

Идеалы ООН востребованы как никогда

Открывая выступление, Токаев процитировал слова шведского политика Дага Хаммаршельда, с 1953 по 1961 год занимавшего пост Генерального секретаря ООН, лауреата Нобелевской премии мира: «Организация Объединённых Наций была создана не для того, чтобы вознести человечество в рай, но чтобы спасти его от ада».

«Хотя ООН задумывалась, прежде всего, как система коллективной безопасности, в действительности она объединила нации вокруг гораздо более универсальных устремлений и принципов. Результатом этого стала эпоха активного и широкого международного сотрудничества», - сказал президент Казахстана, заметив, что исторический путь ООН был «тернистым». 75 лет существования высшей международной организации были омрачены упущенными возможностями в поиске универсальных подходов к продвижению общих целей и ценностей.

Однако уроки следует извлекать как из неудач, так и успехов, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. «История ООН ознаменована энергичными коллективными усилиями и напряжённым осмыслением самого широкого спектра вопросов: от деколонизации до развития, от защиты детей до изменения климата, от здравоохранения до прав человека, от поддержания мира до миротворчества», - считает он. Токаев отметил, что за три десятилетия существования независимого Казахстана страна участвовала в работе всех ключевых органов ООН, включая Совет Безопасности, с целью продвижения таких приоритетов, как урегулирование конфликтов, ядерное разоружение, борьба с терроризмом, межконфессиональный и межэтнический диалог, защита интересов развивающихся стран. При этом казахстанский лидер перечислил современные риски, которые «способны увлечь нас обратно в прошлое».

Это крайняя, как никогда со времён окончания холодной войны, уязвимость принципа многосторонних отношений, который в английском языке, на котором произносился доклад, называется термином multilateralism. Это пандемия COVID-19, противостоять которой, как сказал Токаев, «оказалось на удивление сложно». Это нависшая над миром угроза новой гонки вооружений. Наконец, это распространённое сегодня мнение, согласно которому закреплённые в Уставе ООН идеалы более нежизнеспособны.

«Как президент своей страны и бывший высокопоставленный сотрудник ООН, категорически с этим не согласен», - решительно заявил Касым-Жомарт Токаев. Он убеждён в том, что именно сегодня государства призваны «продолжать строить основанное на международном праве сообщество, а не возвращаться к анархии», а также в том, что следующее десятилетие станет решающим в реализации повестки устойчивого развития и в поиске рецептов преодоления современных кризисов.

Эта масштабная цель требует коллективных усилий и ответственности.

«Казахстан подтверждает свою твёрдую приверженность миссии и Уставу ООН, а также общему стремлению создать более стабильный, справедливый и процветающий мир. Убеждён, Организация Объединённых Наций, как единственная универсальная и наиболее представительная международная организация, остаётся по-настоящему безальтернативной», - заключил президент Казахстана.

Фото: www.akorda.kz/ru

Любовь и сострадание как основа международных отношений

Эти и другие тезисы более подробно прозвучали во время выступления Токаева на Общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, также в видеоформате.

Касаясь пандемии коронавируса, её драматических последствий для жизни сотен миллионов людей в разных уголках планеты и для мировой экономики, глава Казахстана сказал:

«На фоне этой беспрецедентной в истории человечества трагедии хочу выразить от имени моих соотечественников искреннюю благодарность и признательность медикам и всем профессионалам, самоотверженно защищающим нас на передовой от смертоносного вируса». По мнению Касыма-Жомарта Токаева, пандемия стала серьёзным испытанием на прочность государств и международных организаций, кроме того, она безжалостно высветила «все наши прошлые ошибки и просчёты». И не только прошлые.

«В рамках кризисного реагирования мы наблюдаем рост торгового протекционизма и политического национализма, вызвавшие системные сбои в международном сотрудничестве и нарастание «глобальной дисфункции». Сегодня вся планета находится в тревожном ожидании новой волны драматических событий с необратимыми последствиями. Нарастающий дефицит взаимного доверия, искажённое восприятие конкуренции наций, усиливающиеся торговые войны и санкции подрывают перспективы устойчивого развития, лишая миллиарды людей надежды на лучший мир», - констатировал президент Казахстана.

Токаев искренне сожалеет о том, что после окончания холодной войны народы планеты упустили уникальный шанс построить по-настоящему справедливую систему международных отношений, подчинённую высокой цели защиты интересов простых граждан. «Судьбы будущих поколений зависят от глубинного осознания истинных причин возникновения подобной ситуации, в первую очередь, нами – лидерами государств, - считает президент Республики Казахстан. - Нам всем необходимо задуматься над выполнением общего морального долга, связанного с выстраиванием парадигмы «Нового мира». Считаю, что сейчас для человечества наступил важный переломный момент истории».

На чём же должны в идеале основываться международные отношения? Своё представление об этом Касым-Жомарт Токаев выразил словами казахского поэта и философа Абая Кунанбайулы, родившегося за сто лет до основания ООН: «Для достижения гармонии человечеству необходимы любовь и сострадание в чувствах, взвешенность и настойчивость в делах, благоразумие и мудрость в словах».

Пандемия COVID-19 призывает человечество к единству и прощению долгов

По мнению главы Казахстана, сегодня мировому сообществу требуется предпринимать гораздо больше усилий для борьбы с пандемией на глобальном уровне. Для этого необходимо создать мощную международную систему здравоохранения и модернизировать национальные медицинские учреждения в развивающихся странах с помощью скоординированной поддержки развитых государств и институтов ООН. Тема разработки вакцины от коронавируса должна быть избавлена от любой политизации, более того - глобальное производство и доставка вакцины требуют «всеобъемлющего международного соглашения об инвестициях и торговле».

Президент Казахстана выступает за укрепление потенциала Всемирной организации здравоохранения. Он предлагает создать сеть региональных центров по контролю над заболеваниями и биологической безопасности, это задача возлагается на ООН. Одно из таких учреждений может быть размещено на территории Казахстана.

От борьбы с коронавирусом Касым-Жомарт Токаев перешёл к теме необходимости запуска системы контроля над биологическим оружием. Он предложил коллегам-лидерам государств создать подотчётное Совету Безопасности ООН международное агентство по биологической безопасности.

Эффективный ответ на экономические последствия пандемии также должен носить международный характер, считает президент Казахстана. «Я присоединяюсь к призыву генерального секретаря о необходимости реализации пакета мер по стимулированию экономического роста общей стоимостью в 10% от мирового ВВП, а также разделяю его мнение о том, что ответ на пандемию должен основываться на Новом глобальном соглашении, нацеленном на создание равных и более широких возможностей для всех, - сказал Касым-Жомарт Токаев. - Мы считаем, что меры по замораживанию выплат долгов беднейшими странами будут содействовать нейтрализации негативных факторов и купированию неопределённости на мировых рынках. Международным финансовым учреждениям следует активнее внедрять инновационные решения в свою деятельность. В частности, имею в виду формулу «долговые послабления в обмен на инвестиции в национальные системы здравоохранения».

Отдельной темой выступления президента Казахстана на Общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН стали вопросы реализации повестки устойчивого развития на период до 2030 года. По мнению Токаева, конечной целью движения в этом направлении является полное искоренение голода на всей планете. Токаев напомнил, что созданная по инициативе его страны Исламская организация по продовольственной безопасности готова участвовать в формировании продовольственных резервов для проведения международной гуманитарной кампании.

«Мы должны подтвердить свои обязательства «не оставлять никого без поддержки и помощи», особенно детей, молодёжь, женщин, пожилых людей и граждан с особыми потребностями, по которым кризис ударил наиболее сильно, - сказал глава Казахстана. - Следует не допустить превращения крупнейшего в современной истории сбоя систем образования в «катастрофу поколения». Ключевое значение в эффективном решении насущных проблем современности играет активное участие гражданского общества и частного сектора».

Отметив бескорыстное служение соотечественникам, продемонстрированное в нынешнем непростом году волонтёрскими организациями, Касым-Жомарт Токаев предложил Организации Объединённых Наций провозгласить Международный год мобилизации волонтёров в целях развития.

«Дефицит доверия токсичен для развития международных отношений»

Выступая на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, президент Казахстана не мог обойти тему сохраняющегося кризиса в сфере ядерного разоружения и нераспространения смертоносного оружия. Он призвал коллег из стран «ядерной пятёрки» ратифицировать протоколы к договорам о безъядерных зонах.

Токаев также уделил внимание вопросам экологии и климатических изменений. Президент Казахстана заверил лидеров государств, что его страна сохраняет приверженность стратегии развития безуглеродной экономики и целям Парижского соглашения по климату. «Мы сократим выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году за счёт системной трансформации экономики и модернизации промышленности. Параллельно с этим в ближайшие пять лет мы планируем высадить в нашей стране более двух миллиардов саженцев деревьев», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Однако если подобные задачи могут решаться в границах отдельно взятого Казахстана, то задачи глобального масштаба выполнимы только при условии восстановления атмосферы доверия и последовательного укрепления многосторонних международных институтов, а с этим в наши дни проблемы. «Существующий сегодня между странами дефицит доверия крайне токсичен для развития международных отношений. Сегодня наш общий моральный долг – продемонстрировать приверженность основным целям и принципам Устава ООН», – уверен президент Казахстана.

В числе прочего, доверие между государствами необходимо для создания широкой коалиции, противодействующей международному терроризму. Токаев пригласил все страны присоединиться к Кодексу поведения по достижению мира, свободного от терроризма. Глава Казахстана также заверил коллег в том, что Казахстан осуществляет последовательные шаги для построения экономически сильного, демократического «слышащего государства», внимательного к требованиям и нуждам своих граждан.

Что касается Центральной Азии в целом, то Касым-Жомарт Токаев считает, что сплочённость и процветание этого региона планеты отвечает как местным, так и глобальным интересам. Президент Казахстана заявил о намерении институализировать Региональный Центр ООН по целям устойчивого развития в Алмате для координации в области развития стран Центральной Азии.

Завершая выступление на Общеполитических дебатах, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан остаётся твердым приверженцем Организации Объединённых Наций. «У нас нет иной альтернативы, кроме как выстраивание более эффективной и функциональной модели ориентированной на будущее ООН. Критика в её адрес зачастую несправедлива. Сегодня организация делает ровно столько, сколько ей позволяет политическая воля государств-членов, - сказал президент Казахстана. - Важно всегда помнить, что любой кризис открывает окно новых возможностей. Используя их эффективно, мы можем выстроить более сбалансированный, справедливый и инклюзивный мир. В решении глобальных проблем нам важно сконцентрироваться на первопричинах и активно продвигать практику превентивных мер для бережного сохранения ограниченных ресурсов планеты. Все наши усилия должны руководствоваться моральным императивом – «Всё во имя людей».