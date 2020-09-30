Не только старость: как холестерин вызывает инфаркты и инсульты

Фото: Shutterstock

По данным Минздрава РФ, сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смерти пожилых людей в России. Зачастую риски этих заболеваний начинают формироваться задолго до пенсии, а порой образ жизни приводит к инфарктам и инсультам уже в 40 или даже в 30 лет.

«Береги здоровье смолоду» – наверняка многие слышали такой призыв от своих родителей, бабушек и дедушек. С ними абсолютно согласна Всемирная организация здравоохранения – 80% преждевременных инфарктов и инсультов можно предотвратить, если соблюдать простые меры профилактики: воздерживаться от курения, сбалансированно питаться, находить возможности для физической активности и контролировать факторы риска, важнейший из которых – уровень фракций холестерина в крови.

Основная причина – холестерин

Холестерин, или холестерол – жироподобное вещество, которое, вопреки своей репутации, жизненно необходимо организму. Холестерин входит в состав клеточных мембран и обеспечивает их устойчивость.

Для наглядности представьте холестерин как часть «одежды» клеток – в здравом уме никто не отправит в бой армию голых солдат. Помимо этого, холестерин нужен организму для выработки стероидных гормонов, в том числе половых.

Еще одна важная роль этого вещества – поддержание нормальной работы пищеварительной системы: он является сырьем для производства желчных кислот, благодаря которым в кишечнике всасываются жиры, поступившие с пищей. В целом, организм производит холестерин сам – за это отвечает печень.

«Хороший» и «плохой» холестерин

Откуда пошло деление на «хороший» и «плохой» холестерин? Дело в том, что холестерин не растворяется в воде и не может циркулировать в крови в чистом виде, поэтому в ней он находится в виде комплексных соединений с особыми белками-транспортерами, так называемыми аполипопротеидами. Такие соединения называются липопротеидами.

«Плохим» холестерином называют липопротеины низкой плотности (ЛПНП) – они переносят холестерин из печени к периферическим тканям и органам. Проблемы начинаются тогда, когда они уже насыщены холестерином – в этом случае вещество задерживается в кровотоке и проникает в стенки сосудов, образуя бляшки, которые суживают просветы артерий и ухудшают кровоток – это состояние называется атеросклероз.

Если атеросклероз прогрессирует и бляшки разрастаются, может развиться ишемическая болезнь сердца – ему перестает хватать кислорода. Если игнорировать свое состояние, она может перерасти в опасные для жизни формы – стенокардию, инфаркт миокарда и кардиосклероз.

«Хороший» холестерин, липопротеины высокой плотности (ЛПВП), транспортирует излишки холестерина из клеток в печень, где они превращаются в желчные кислоты и выводятся из организма.

Управление уровнем холестерина

Ключ к отсутствию проблем с холестерином и не только – сбалансированное питание. В здоровую диету входит низкое потребление насыщенных жиров и трансжиров – другими словами, ограничьте или при возможности исключите употребление пальмового и кокосового масел, жирного мяса, а также молочных продуктов и кондитерских изделий.

Заменить их помогут полиненасыщенные жиры, источниками которых являются жирная рыба, растительные масла из подсолнечника и кукурузы, мягкие маргарины. Второй ваш помощник – мононенасыщенные жиры, которые содержатся в оливковом и рапсовом масле, плодах авокадо, миндале.

Если вы захотите заняться профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и начать контролировать холестерин, учтите, что при оценке риска эффективнее измерять не общий холестерин, а его отдельные фракции.

Для профилактики ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов после 30 лет анализы рекомендуется сдавать каждые 2 года, а мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 55 лет – каждый год.

С проведением исследований не стоит затягивать, если у вас наблюдаются следующие симптомы: чувство дискомфорта за грудиной, одышка, боль в груди при физических нагрузках или ходьбе, частые головные боли, повышенная утомляемость.

Как оценить уровень риска

В Лаборатории «Гемотест» можно пройти комплексное исследование «Кардиориск». В состав комплекса входит четыре исследования:

1) Гомоцистеин

2) Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП)

3) Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды)

4) Холестерин-ЛПНП

Подробности, стоимость, правила подготовки к исследованию и адреса отделений можно узнать на странице исследования, предварительно выбрав свой город, или по телефону 8 (800) 550-13-13 (звонок бесплатный по всей России).