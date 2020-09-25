Аудитория ежедневного издания «Комсомольская правда» выросла в 1,5 раза Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус весной этого года перевернул нашу жизнь. Но даже в самые тяжёлые дни «Комсомольская правда» всегда со своими читателями. А тех, кто доверяет любимой миллионами газете, с каждым днём становится больше. Это подтверждают данные исследовательской компании Ipson Comcon за 2 квартал 2020 года. Аудитория ежедневной газеты «Комсомольская Правда» за год выросла в 1,5 раза и составила 2 137,1 тысяч человек. Спасибо за доверие и поддержку, дорогие читатели!

А ведь именно в эти месяцы всем нам выпали серьёзные испытания - самоизоляция, удаленка, стрессы, постоянный риск для здоровья.

При этом эксперты отмечали резкий всплеск потребности на достоверную информацию из проверенных источников.

- В пик пандемии мы перевели всю редакцию на удаленную работу и продолжили выпускать газету в привычном для читателей режиме, - говорит шеф-редактор ежедневного издания Евгений Сазонов. - Нам было крайне важно сохранить ежедневные выпуски, так как в самые сложные моменты истории нужно быть рядом со своим читателем, который годами доверяет именно печатной «Комсомолке». И свежая статистика доказывает, что нашу работу приняли с благодарностью.

Привычные схемы и каналы дистрибуции ежедневной газеты также изменились.

- Рынок впервые столкнулся с подобной ситуацией и действовать нужно было оперативно, - рассказывает заместитель генерального директора медиахолдинга «Комсомольская правда» Ирина Дегтярева. – Газета должна была попадать в руки читателям своевременно. Расширили возможности онлайн подписки на «Комсомольскую правду». Регулярно информировали читателей на всех наших медиаплощадках (сайты, радио, газеты, соцсети), где и как можно приобрести «Комсомолку». Колоссальный вклад в распространение ежедневной газеты внесла региональная сеть нашего издательского дома и волонтерские центры всероссийской акции «Мы вместе».