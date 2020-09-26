На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области состоялась церемония награждения участников СКШУ «Кавказ-2020»

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области состоялась торжественная церемония награждения участников стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020".

С успешным завершением международных маневров подразделения Армении, Белоруссии, Китайской Народной республики, Мьянмы, Пакистана и России поздравил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Замминистра обороны России подчеркнул, что учение «Кавказ-2020» носило сугубо оборонительный характер и не направлено против других стран. «Военнослужащие шести государств успешно справились с поставленными задачами, отработав применение коалиционной группировки войск в рамках борьбы с вооруженными формированиями международных террористических организаций», - отметил Ю.Евкуров.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Представители командования иностранных воинских контингентов, в свою очередь, поблагодарили российскую сторону за организацию учения, гостеприимство и приобретенный учебно-боевой опыт.

В торжественной обстановке участники международного учения от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы Пакистана и России за отличия, проявленные в ходе подготовки и проведения СКШУ «Кавказ-2020», были награждены медалью Минобороны России «За укрепление боевого содружества», также им были вручены памятные сувениры.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

После спуска символического флага СКШУ "Кавказ-2020" войска прошли торжественным маршем под звуки сводного военного оркестра.

В завершении мероприятия для участников учения с концертной программой выступили военные артисты ансамблей песни и пляски Южного военного округа, Черноморского флота и творческих коллективов соединений и воинских частей ЮВО.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проводилось под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

В ходе учения были отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

Участие в СКШУ "Кавказ-2020" принимали в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, было привлечено до 12,9 тыс. военнослужащих.