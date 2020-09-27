Форвард "Лестера" Джейми Варди. Фото: REUTERS

Вечером в воскресенье, 27 сентября, в Манчестере на стадионе "Этихад" прошел поединок 3 тура чемпионата Англии по футболу. "Манчестер Сити" принимал на своем поле "Лестер" и был разгромлен со счетом 2:5.

Три гола у победивших гостей забил главный ударный форвард Джейми Варди, отличившийся на 37, 54 и 58-й минутах поединка. Причем первый и третий удары Варди были с пенальти. Кроме него еще два гола у "Лестера" забили Джеймс Мэддисон (77) и Юри Тилеманс (88, с пенальти). А вот у "Манчестер Сити" голы забили Рияд Марез на 4-й минуте и Натан Аке на 84-й.

Для Хосепа Гвардиолы эта неудача - болезненный удар. Впервые за 644 матча команда испанского тренера пропустила больше 4 голов за игру.

"Лестер" благодаря этой победе с 9 очками возглавляет турнирную таблицу. У "Манчестер Сити" - всего 3 очка в 2 играх и пока что только 13-я позиция в Английской Премьер-лиге.

Следующая встреча у "Лестера" - 4 октября против "Вест Хэма" на своем поле. А за сутки до этого "Манчестер Сити" поедет в гости к "Лидсу".