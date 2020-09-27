Федор Смолов забил ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в воскресенье, 27 сентября, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" прошел главный матч 9 тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге. ЦСКА принимал у себя дома "Локомотив". "Железнодорожники" в этом сезоне на старте смотрелись более скромно, чем армейцы. В первой игре после перерыва на матчи сборных команда Виктора Ганчаренко добилась победы над "Спартаком" со счетом 3:1 и поднялись вверх по турнирной таблице. "Локомотив" же неделю назад выиграл дома со счетом 1:0 у ФК "Тамбов" благодаря голу Федора Смолова.

В этом поединке единственный гол забил Федор Смолов. Почти весь первый тайм московский "Локомотив" отбивал атаки ЦСКА. Казалось, что вот-вот и команда Виктора Ганчаренко забьет, да и не один гол в ворота "Локомотива". Однако перед самым свистком на перерыв Федо Смолов с подачи Антона Миранчука забил гол в ворота Игоря Акинфеева, уверенно сыграв на добивании. Гол получился таким же, как и в ворота "Тамбова" неделю назад - нападающий сборной России пробил с пары метров, умело подставив ногу под летевший мяч.

В начале второго тайма поединка Кристиян Бистрович получил вторую желтую карточку, оставив ЦСКА в меньшинстве. При этом, уже все рассчитывали, что вместо него на поле выйдет Федор Чалов. Но Федя не успел выйти - нужно было найти, кого заменит форвард армейцев. В итоге через три минуты Чалов появился в игре, сменив Зайнутдинова. Однако же, ЦСКА не смог отыграться в оставшееся время. "Локомотив" добился победы в столичном дерби со счетом 1:0. Второй матч подряд победу "Локо" приносит Федор Смолов.

ЦСКА после поражения остался на 4 месте при 16 очках. "Локомотив" набрал 15 баллов и поднялся на 6 место в турнирной таблице РПЛ. Первая тройка по итогам 9 туров в чемпионате России - "Зенит", "Спартак" и "Ростов".

Завтра вечером, 28 сентября, подмосковные "Химки" дома сыграют против "Динамо" в последней игре 9 тура. 10-й тур чемпионата России стартует в следующую субботу, 3 октября. В этот день ЦСКА в гостях сыграет против "Урала". А спустя сутки "Локомотив" дома примет "Химки". После чего в сезоне наступит перерыв на игры национальных сборных.