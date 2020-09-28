Пропало лето

Петр Баранчеев (слева) и Кирилл Гребенщиков в сериале «Закрытый сезон».Канал «Россия 1».

У сценаристки «Сезона» Алены Званцовой есть устойчивая фан-группа, спорить с которой нелегко, но придется. Воображение Алены Владимировны не знает берегов и в целях занимательности способно изобрести самую отчаянную ахинею - причем без амортизирующей столь запущенные случаи иронии и сказовой интонации. Так, в сериале «Частица Вселенной» она отправила к звездам экипаж мечты, в котором командир активно пользовал жену бортинженера, что и вскрылось по ходу полета. Герои подрались в космосе, их жены - на сеансе связи, дети, дружески трахнувшись, - в квартире, по ходу огреб люлей главный звездный психолог - словом, люди с пользой провели время, самочувствие экипажа нормальное. Всякий, кто хоть отдаленно представляет бюджет околоземных экспедиций, режим Звездного городка и штат людей, отвечающих за психологическую совместимость экипажей, скажет, что любой внутриотрядный адюльтер станет известен штабу Роскосмоса приблизительно минут через 15, после чего на орбиту полетит дубль-состав. Но широкому зрителю такие тонкости неизвестны, и он коллективно всплескивает руками: оказывается, «в космос летают такие же люди, как мы!».

Приблизительно на тот же уровень познаний рассчитан и сюжет «Закрытого сезона». В крымском поселке вспыхивает эпидемия неизвестной болезни, пожирающей организм за два часа. Приезжий эпидемиолог объявляет карантин, за что его бьют местные держатели рынка самсы и пляжных принадлежностей. Как всегда у Званцовой, москвич оказывается первым мужем супруги местного авторитета, что добавляет сюжету градуса, а персонажам мужского пола - отметин на лице. Жители прячут родню от врачей-убийц, префектура по блату удирает морем, подвижнику не дают выйти в эфир для оповещения, а карантинными мероприятиями рулит тот самый авторитет в перерывах между сварами с женой. Всякому, кто знаком с процедурами контроля за ЧП, ясно, что при первых признаках столь убойной заразы на город лег бы мертвый карантин с переходом власти на уровень первых лиц полуострова и федерального минздрава, которым глубоко по барабану, что у Алика киснет йогурт, а у Хомяка дочь боится врачей. Но, на счастье приключенческих беллетристов, схема управления чрезвычайными ситуациями держится у нас в секрете, что и позволяет авторам развернуться во всю мощь разудалой фантазии и вверить судьбу мира доктору с толстовской фамилией Левин.

Писать об этом неловко, поскольку супругом г-жи Званцовой является замечательный сценарист и режиссер Константинов («Город», «Победители», «Черные волки»), который близко к сердцу принимает критику жены и активно вступается за нее в сети - а к чему обижать хорошего человека. Поэтому честно отметим: все, что не касается сюжетного каркаса, у Званцовой выходит идеально. Характеры живые, перепалки ядреные, за героев волнуешься даже в режиме любительского карантина. Субъективного шарма придает сериалу факт, что он целиком снимался в поселке Курортное, откуда автор прилетел за 48 часов до сдачи текста в печать и узнает на экране каждую тетку с пирогами, каждый голубой стул в кафе «Рушанна» и каждую голову надувного дракона для детских утех на набережной.

Отдельное спасибо режиссеру Полторацкой за виртуозное решение проблемы артиста Робака. Сегодня типаж грузного, компанейского и в то же время опасного топтыжки стал настолько популярен, что идеальный в этом амплуа Робак играет в каждой второй картине, а народ уже ворчит на его дикцию. Роль авторитета, будто специально для Робака писанную, дивно исполнил Петр Баранчеев, открывшись как большой артист на своей сто седьмой картине. Места в индустрии хватит обоим, мужики их склада в России переведутся не скоро.

В финале Званцова снова блеснет диалогическим мастерством. Когда после смачных мордобоев, наведенных друг на дружку стволов, курсирующей туда-сюда разлучницы и смешанной с ненавистью взаимоприязни победители вируса разойдутся в стороны, толстый напоследок спросит тонкого: «А чего ты в эпидемиологи-то пошел?» - «Конкурса не было».

Это стало бы роскошной точкой в истории, как два злых друг до друга мужика сделали большое и важное дело. Но канал «Россия» не мог не включить сантимент и обойтись без песни «О, голубка моя».

Известно: теплое море как-то особенно располагает к пошлостям.

«ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»

2020.

Реж. Дарья Полторацкая

(показан на канале «Россия 1»)