Химки - Динамо 28 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"Динамо" едет в гости к "Химкам". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Динамо" поедет в гости к "Химкам" играть сегодня, 28 сентября, последний матч 9 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Химки - Динамо 28 сентября 2020.

Статистика личных встреч Химки - Динамо 28 сентября 2020

Команды в Премьер-Лиге играли между собой шесть раз. 4 победы у "Динамо", 1 - у "Химок", 1 раз матчи завершился вничью. Последний раз команды играли в элите российского футбола 2 августа 2009 года - "Динамо" победило в Химках со счетом 2:0. А последняя победа химчан случилась на домашней арене 11 августа 2007 года.

Прогнозы букмекеров на матч Химки - Динамо 28 сентября 2020

Согласно предварительным раскладам, у "Динамо" - больше шансов на победу в этой игре.

Прогноз на матч Химки - Динамо 28 сентября 2020

"Динамо" одержит победу в этом поединке.

Стартовые составы на матч Химки - Динамо 28 сентября 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, станет ясно за час до игры.

Время начала матча Химки - Динамо 28 сентября 2020

Матч Химки - Динамо 28 сентября 2020 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Химки - Динамо 28 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Химки - Динамо можно посмотреть 28 сентября 2020 и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Химки - Динамо 28 сентября 2020

Трансляция матча Химки - Динамо 28 сентября 2020 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.