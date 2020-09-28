Путин пообещал сделать себе прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин всю первую половину понедельника посвятил международным переговорам, который, в соответствии с духом времени, вел и по телефону, и с помощью личных встреч, и через телесвязь.

Первым в очереди был президент Южной Кореи Мун Чжэ Ином. И в разговоре с ним, как передает офис южнокорейского лидера, пообещал приехать в Сеул.

- Я приеду в Южную Корею. Лично привьюсь российской вакциной и приеду, - пообещал Путин, по словам южнокорейских источников.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в июне в последний момент не попал на торжества в честь 75-летия Победы. Уже приехав на парад, он оказался вне празднования из-за выявленного коронавируса у членов его делегации.

- Мы вынуждены были откладывать ваш визит в связи с проблемами, связанными с пандемией, но всё-таки работа продолжается, жизнь продолжается, - приветствовал Путин Жээнбекова в Сочи, куда глава Киргизии прилетел на разговор.

Уже в это воскресенье в Киргизии пройдут парламентские выборы, и Жээнбекову нужно было заручиться поддержкой сильного соседа.

- Как вы знаете, особенно накануне парламентских выборов активизировались различные силы, которые против стабильности и развития нашей страны, - сказал он. - Они даже пытаются посягнуть на суверенитет Кыргызстана, и они вбивают клин в наши союзнические отношения, стратегическое партнёрство. Конечно, мы им не дадим, у них ничего не получится, потому что поддержка России для нас – главное. Мы всегда дорожим нашими исторически дружественными отношениями, они проверены веками.

Путин на это ответил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела соседей, но всегда поддерживает тех, кто стремиться дружить с ней.

С главой Молдавии Игорем Додоном Путин общался уже по телесвязи и тоже постарался поддержать его - на предстоящих 1 ноября президентских выборах.

- Очень рад, что мы видим друга, хотя и в таком удаленном формате, - сказал он . - Но это дает нам возможность, не откладывая в долгий ящик, решать те вопросы, которые нас волнуют.

Молдавии была обещана помощь в виде 500 млн рублей в качестве гуманитарной помощи сельхозпредприятиям, пострадавшим от засухи.

- По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства, дизельное топливо, как вы и просили, - сказал Путин. - Первый транш у нас уже подготовлен на половину этой суммы.

А кроме этого, как это бывает в последние недели, Россия готова помочь соседям и в борьбе с коронавирусом. Благо вакцина пока есть только у нас.