Три идеи, куда вложить деньги начинающему инвестору

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В России бум инвестиций. По данным Московской биржи на конец августа, в России более шести миллионов частных инвесторов. За год этот показатель вырос вдвое. Почему россияне вкладывают деньги в акции и облигации? И что лучше: торговать самостоятельно или через паевые фонды? В этом разбиралась «Комсомолка».

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ - ВНИЗ, КОТИРОВКИ АКЦИЙ - ВВЕРХ

Ажиотаж вокруг биржи легко понять, если углубиться в цифры. Ставки по вкладам в банках неизменно падают. По валютным депозитам они уже около нуля, а по рублевым можно получить максимум 4 - 4,5% годовых. В то время как биржевые индексы в последние несколько лет (даже несмотря на падение в марте) растут на 20 - 30% в год.

Более того, государство продолжает стимулировать частных инвесторов льготами. Тем, кто вкладывает до 400 тысяч рублей в год, дают налоговый вычет (13% от вложенной суммы). Для этого нужно лишь открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и купить акции, облигации или фонды, торгующиеся на российских биржах.

И наконец, еще один немаловажный нюанс - инвестировать на бирже стало значительно проще. Если раньше инвесторам необходимо было загружать на компьютер специальное торговое программное обеспечение, то сейчас появились удобные и понятные мобильные приложения для инвестиций. Открыть брокерский счет можно удаленно, а покупка ценных бумаг упростилась и стала похожа на любую другую покупку в интернет-магазине.

ЧТО ЛУЧШЕ: АКЦИИ ИЛИ ПИФЫ?

Есть вечный спор начинающих инвесторов. Одни считают, что торговать надо самому. Другие - что управление активами лучше доверить профессионалам. Как и в случае с ремонтом в квартире, в чем-то правы и те, и другие. На бирже можно выбирать: или самостоятельно совершать сделки, или купить частичку паевого фонда.

- Большинство частных инвесторов не имеют достаточных знаний для анализа финансового рынка, но сталкиваются с необходимостью выбора инструментов для инвестирования. Покупая биржевой фонд, инвестор фактически приобретает портфель основных акций какой-либо страны или сектора экономики, - говорит Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи.

По его словам, сейчас многие новички пытаются торговать самостоятельно, но за этим обязательно последует активное развитие рынка коллективных инвестиций. Тем более, что за последнее время значительно усилилось регулирование Центробанка: появились новые инструменты, повысилась прозрачность и защищенность частного инвестора при вложении в биржевые фонды.

Их плюс в том, что профессиональные управляющие могут грамотно диверсифицировать портфель и защитить инвестиции в случае кризиса, который, как правило, нельзя предугадать. Более того, при использовании пая можно еще и сэкономить на комиссионных издержках. К примеру, покупая бумаги на бирже самостоятельно, нужно платить за каждую сделку (в среднем 0,1% от суммы). И если сделок много, то и совокупная комиссия будет большой.

ТРИ ФОНДА НА ВЫРОСТ

Паевые фонды бывают разные. На Западе самые распространенные - индексные. Они привязаны к изменению того или иного биржевого индекса. В России ситуация немного другая. Большинство пайщиков вкладывают деньги в активно управляемые фонды. И здесь важно выбрать правильный ПИФ. Даем несколько перспективных идей.

ИДЕЯ № 1

Прокатиться на тренде

Самый большой рост за последние три года показали фонды, которые ориентировались на ИТ-сектор США. Акции технологических гигантов Google, Facebook, Apple, Amazon и других показали феноменальный рост.

По данным портала Investfunds, лучшую доходность с начала года показал БПИФ «Фридом – Лидеры технологий». Стоимость пая за восемь месяцев (на 31 августа) увеличилась на 86,5%.

ИДЕЯ № 2

Оседлать темную лошадку

Одна из интересных спекулятивных идей - вложения в акции тех компаний, которые недооценены. К примеру, в тех секторах, которые сильнее всего пострадали от пандемии и до сих пор не восстановились. Например, авиабизнес, туризм и т.д. По мнению экспертов, инвестиции в такие компании могут принести большую прибыль, когда экономика выйдет на докризисный уровень.

Для тех, кто верит в этот сценарий, можно порекомендовать другой фонд – «Фридом – Лидеры восстановления». Там собран портфель акций самых перспективных компаний, которые должны расти опережающими темпами после окончания пандемии COVID-19.

Фонд был создан в марте этого года. По данным Investfunds, за это время пайщики уже смогли заработать почти 40%. Но потенциал дальнейшего роста довольно большой.

ИДЕЯ № 3

Стать первым

Зарабатывать можно не только на крупных и известных компаниях, но и на тех, кто только-только выходит в высшую лигу. То есть размещает свои акции на крупных биржах. Это называется IPO (по-русски - «первичное размещение акций»). Раньше в этом процессе участвовали только квалифицированные инвесторы. Во-первых, потому что в этом нужно было хорошо разбираться. Во-вторых, потому что входной билет для участия в IPO был приличным (как правило, от 10 тысяч долларов).

При этом заработки во многих случаях были баснословными. К примеру, стоимость социальной сети Facebook после размещения выросла в шесть раз, а акции компании Beyond Meat (выпускает растительные заменители мяса) - в 10 раз.

Теперь возможность поучаствовать в IPO появилась и у частных инвесторов с небольшим стартовым капиталом. Этим летом ЗПИФ «Фонд первичных размещений» появился на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Объем торгов в первые же дни стал самым большим среди биржевых фондов. А доходность в первый же месяц превысила 50%. Фонд участвует в IPO американских компаний на биржах NYSE и Nasdaq. При этом в одну компанию не может быть инвестировано более 10% активов. А свободные деньги вкладываются в облигации.

- Первичное размещение - рискованная вещь. Но если посмотреть на статистику, то подавляющее большинство IPO выстрелили, - говорит Александр Валов, зампред правления Аресбанка. - Обычно это стартапы, владельцы которых продают часть своих акций, чтобы привлечь деньги на развитие. Большинство из этих компаний перспективны. Инвестиции в восемь из десяти из них приносят доход.

По его словам, такой подход удобен для неквалифицированных инвесторов. Можно не изучать сложные материи (в виде фундаментального или технического анализа), заплатить всего 1% от суммы и отдать право выбора перспективных компаний профессиональным управляющим.

Для сравнения, у компании «Фридом Финанс», которая и раньше активно работала в этом направлении, отбирая самые перспективные компании, средняя доходность за сделку по итогам трехмесячного периода составляет 48%.

ВАЖНО!

Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем.