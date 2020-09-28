Drive Electro передала первый российский электрогрузовик для эксплуатации сети «Магнит»

Пилотный образец создан компанией Drive Electro по запросу ритейлера, и в течение 6-12 месяцев будет доставлять продукцию из распределительного центра в Дмитрове в магазины сети в Москве. В случае успешного тестирования планируется поставка 200 единиц автомобилей.

Максимальная грузоподъемность электрогрузовика составляет 9 тонн, что сопоставимо с дизельными грузовиками такого же класса. По сравнению с мировыми аналогами, грузовик отличают одни из самых передовых характеристик: максимальная скорость передвижения составляет 110 км/ч, преодолеваемый уклон в 20 градусов, а запас хода достигает 200 километров. Этого должно хватить на поездки до большого количества магазинов сети, 40% из которых находятся в радиусе 80 километров от распределительных центров. Кроме того, использование альтернативного вида энергии и низкая изнашиваемость основных узлов автомобиля снижают общую стоимость владения электрогрузовиком на 20-25% за 10 лет использования в сравнении с традиционными аналогами.

Транспорт полностью отвечает требованиям российского климата. Кроме того, он бесшумен, что крайне важно в условиях мегаполиса. Экологи компании «Магнит» оценили, что использование электрогрузовика MOSKVA позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу почти на 87 тонн в год. Вместе с автомобилем поставляется зарядная станция, которая работает от промышленной сети напряжения в 380 вольт. Заряжать грузовик можно двумя режимами: быстрая зарядка — 20 минут — и ночная — 8 часов. Также в комплектацию автомобиля входят изотермический фургон, холодильная установка и гидроборт грузоподъемностью в 1500 килограмм.

«Мы рады, что задаем тренд на «зеленую» логистику в стране и экологичное отношение к ней, ведь «Магнит» первым в России тестирует возможности электрогрузовика. Это особенно важно, ведь наша инфраструктура включает более 5 тысяч собственных автомобилей и 38 распределительных центров. Кроме электрогрузовика, мы начали использовать автомобили на газомоторном топливе, к концу года планируем увеличить их количество до 250 единиц транспорта», — рассказала член правления, директор по цепочкам поставок розничной сети «Магнит» Марья Дей.

«MOSKVA – это не только первый российский электрогрузвовик, это еще и экономически выгодный автомобиль с передовыми характеристиками, которые превосходят многие зарубежные аналоги. Вместе с грузовиком и электрозарядкой, мы также предоставляем сервисное обслуживание, которые в пересчете на 10 лет эксплуатации обойдутся дешевле, чем аналогичный комплекс для дизельного автомобиля», — поделился генеральный директор Drive Electro Сергей Иванов.