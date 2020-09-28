Экзоскелет для врачей

Дочернее предприятие Ростеха «РТ - Доверенные Платформы РК» разработало экзоскелет для людей, чья деятельность связана с повседневными нагрузками на опорно-двигательный аппарат. Для снижения риска заболеваний они могут носить легкие поддерживающие конструкции (или их отдельные элементы). Проект предложили в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс 11-12 ноября в Сочи.

В основе экзоскелета лежит модульная конструкция, позволяющая разгрузить суставы и мышцы человека. Разработчики использовали композитные материалы на основе углеродно-базальтового волокна и разработали собственный алгоритм управления движением звеньев экзоскелета, который позволяет настраивать модульность экзоскелета для решения различных задач. Экзоскелет состоит из нескольких модулей:

- Модуль торса снижает нагрузки на спину в положении сидя или стоя, формирует правильную осанку при наклонах

- Модуль рук поддерживает плечи в вынужденном положении при длительной работе на весу

- Модуль шеи разгружает мышцы шеи, компенсирует вес налобного оборудования

- Модуль ног снижает нагрузку на мышцы ног через распределение веса других модулей, в том числе позволяет сидеть без стула

А также предусмотрен набор дополнительных функциональных модулей, например, «третья рука» для удержания тяжелого оборудования.

Авторы утверждают, что конструкция снимает до 50 % нагрузки с мышц спины, рук, шеи, ног. «Одно из возможных применений экзоскелетного комплекса – разгрузка опорно-двигательного аппарата врачей, – объясняет Максим Скоков, один из авторов проекта. – Экзоскелет обеспечивает значительную поддержку врачу при проведении работ в положении сидя или стоя. От других экзоскелетов наш отличается удобством ношения, в том числе под средствами индивидуальной защиты, а также конфигурацией под нужную задачу. Опционально можно оснастить конструкцию силовыми приводами, что существенно расширит функционал».

Такие экзоскелеты могут использовать не только врачи, но и военные, промышленники, строители. Например, если рабочему нужно целый день разгружать мешки весом до 50 кг, то экзоскелет снимет большую часть этой нагрузки.

Авторы уверены, что модель продукта (например, модуль торса) могут быть полезны и представителям других профессий: сборщикам конвейеров, работникам сферы красоты, офисным работникам, блогерам, геймерам и всем, кто проводит много времени в одной и той же позе.

У разработчиков уже готов прототип экзоскелета. Для завершения проекта нужны инвестиции в размере 18,5 млн рублей, эти деньги пойдут на опытно-конструкторские работы по созданию предсерийного образца экзоскелета. Предварительная стоимость одного устройства составляет от 30 до 130 тысяч рублей в зависимости от комплектации.