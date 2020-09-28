«Я стала другой»: Российские звезды поддержали участниц социального проекта для многодетных мам

Помочь женщинам измениться, заново почувствовать радость жизни, поверить в себя, выйти за рамки повседневной рутины - вот задача проекта "Я стала другой" Фото: Михаил Лопатин

«Я стала другой» - это социальный проект, посвященный женщинам, которые все свое время и силы отдают другим. На мамах из многодетных, малообеспеченных семей зачастую держится весь дом. Но что будет с семьей, с ее благополучием - если у мамы совсем нет сил, опускаются руки?

Помочь женщинам измениться, заново почувствовать радость жизни, поверить в себя, выйти за рамки повседневной рутины - вот задача проекта. Его в 2020 году запустил фонд телеведущей, обладательницы титула "Мисс Вселенная" Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» в рамках гранта «Москва – добрый город» в сотрудничестве с Центром «Моя карьера».

Каждый месяц формируются новые группы участниц. Занятия проводятся как онлайн, так и офф-лайн. А записи вебинаров и мастер-классов можно найти на официальном сайте проекта.

Фото: Михаил Лопатин

Накануне в «Музее моды» в Гостином дворе прошел «выпускной» очередного сезона проекта. Участницы в праздничной непринужденной атмосфере встретились со звездными наставниками и экспертами проекта.

- Для каждой женщины в современных условиях крайне важно уметь находить точку опоры, баланс и верить в свои силы. Наша общая задача вместе с экспертами, лекторами и амбассадорами проекта дать женщинам действующие методики, которые помогут эффективно справляться со стрессом, уметь выстраивать позитивный диалог с окружающими, заботиться о своей красоте и здоровье, и грамотно управлять финансами в целях повышения качества и уровня жизни, - уверена президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

Весь сентябрь москвички из многодетных и малообеспеченных семей проходили интенсивный курс вебинаров и мастер-классов с участием психологов, стилистов, экспертов по красоте, здоровью и финансовой грамотности.

Весь сентябрь москвички из многодетных и малообеспеченных семей проходили интенсивный курс вебинаров и мастер-классов Фото: Михаил Лопатин

За внутренним преображением, конечно же, должно следовать преображение внешнее. На выпускном известный стилист, медиа-эксперт, телеведущая Катя Гершуни провела эксклюзивный мастер-класс по стилю: рассказала о главных трендах и антитрендах сезона, а также об основных ошибках при выборе гардероба. В рамках бьюти-сессии участницы получили индивидуальные консультации от стилиста по прическам Анастасии Вальковской и визажиста проекта Марии Мойланен.

Поддержать участниц приехали звездные эксперты и амбассадоры проекта. Знаменитый танцор, хореограф, основатель школы танцев «ШТЕП» Евгений Папунаишвили и актриса театра и кино Елена Захаров вручили участницам Сертификаты, памятные подарки от фонда и бьюти-наборы от Mary Kay. Особым подарком от Евгения Папунаишвили для участниц стали сертификаты на бесплатное посещение школы танцев ШТЕП.

Евгений Папунаишвили Фото: Михаил Лопатин

СКАЗАНО

- В жизни наступает момент, когда хочется все поменять. Со мной такое произошло после рождения ребенка и длительного декретного отпуска. В проекте ценными оказались и знания, и новые знакомства, и приятное общение. Занятия по психологии и финансовой грамотности дали возможность оценить и переосмыслить многие моменты в жизни. За время проекта я решила, что хочу получить образование стилиста и двигаться в этом направлении, — рассказала участница проекта Айгуль Валлиулина. Очень символично, что выпускной проекта для нее совпал с Днем Рождения.

Елена Захарова Фото: Михаил Лопатин

- «Я стала другой» - это для меня уже не название проекта, - это случившийся факт! Хочется, чтобы как можно больше женщин поучаствовало в нем. Входя в лекторский зал неуверенной походкой в первый день, через месяц шагаешь по красной дорожке ощущая себя звездой. Еженедельные вебинары от известных спикеров и профессионалов своего дела, пятничные живые встречи погружаемые в мир красоты и прекрасного общения, - помогают нам, женщинам почувствовать себя таковой. Я изменилась и сильно: стала уверенней в себе и счастливей. Научилась основам стильного гардероба и макияжа, окунулась в ранее для меня непонятную, но важную тему финансов, и, наконец, вышла из «зоны комфорта» в яркую, насыщенную жизнь!, — поделилась участница проекта Ольга Прокофьева.